他和太太约定丁克一辈子，却在60岁和别的女人生了娃

采访尔冬升时，他就承认是奉女当爹：“自己一直未有打算生育，但有些事就是穷一生精力去避，到头来原来都避不到，好似电视剧情节。”

原标题：狗血！他和太太约定丁克一辈子，却在60岁和小三生了娃

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老来得子原本值得庆祝，但尔冬升的孩子曝光，今天却没有得到广大网友齐声的祝福。

爆料

港媒爆出61岁的尔冬升老来得女，女儿已经2岁多，样子和尔冬升儿时“饼印”一样。

对比

61岁的尔冬升和妻子罗晓文结婚10年，一直膝下无子，不知从哪突然冒出来一个两岁大的女儿，也是让人无法理解。

女儿

我们再来看今天这则新闻报道，仿佛get到了什么。

微博

划重点：尔冬升在2017年和原配罗晓文离婚，但在两年前（2016年）与其交往两年的神秘女友生下女儿。

网友看到后也纷纷吐槽：“尔冬升年轻时丁克把妻子拖到老，然后又找个年轻的生孩子，太恶心了。”

评论

还有人说，尔冬升属于婚内出轨，不顾糟糠之妻的感受，找小三帮他生孩子。

网友评论

说到这里，有必要回归一下尔冬升的情史，毕竟这位曾经帅到掉渣的导演，年轻时也算风靡万千少女。

尔冬升年轻照

1957年出生的尔冬升，上面还有秦沛、姜大卫两个亲哥哥。出生在演艺世家，有两个哥哥照顾，尔冬升很快就在娱乐圈里创出一片天地。

演艺世家

尔冬升年轻时颜值高，但也比较花心。他的第一任女友是邵氏女星余安安，两人在加入邵氏前相识。余安安也曾是周润发的前妻。

余安安

合影

1973年，16岁的尔冬升与只有14岁的余安安相恋，之后两人合作过多部等电影，戏里戏外都是情侣，两人相恋八年后分手。

余安安

80年代，尔冬升又交往了一位女制片人，到了1987年，尔冬升与张曼玉相恋。

尔冬升与张曼玉

这段感情维持了三年，据悉因为张曼玉无法忍受尔东升的大男子主义性格，二人在1990年分手。

尔冬升与张曼玉

1995年尔冬升又与台湾的王瑞霞结婚，但半年不到以离婚告终，后来还闹得要打离婚官司。

王瑞霞

离婚后，1999年，尔冬升认识了幼儿园老师罗晓文。

罗晓文与尔冬升

两人经过9年的爱情长跑，终于在2008年注册结婚，当时的罗晓文已经38岁。

通知书

尔冬升完婚

尔冬升是香港影坛的风云人物，但他在1995年执导电影《烈火战车》时，因为前作《新不了情》叫好又叫座给他带来极大压力，情绪非常低落，还曾经一度想自杀。主动求医后，却发现患上了抑郁症。

《新不了情》 《新不了情》

与刘德华合影

从抑郁症里走出来后，尔冬升看透人生，决定只结婚不生子。

尔冬升一直以来都是丁克一族，遇到老婆罗晓文，夫妻双方也达成默契，约定好丁克一辈子。

只结婚不生子



丁克这个想法在尔冬升的采访里一直有所表现，比如这两篇报道——

至于生孩子的计划，尔冬升认真地说：“我年轻的时候，很希望有个自己的小孩，但现在人到中年，反而害怕有小孩，因为觉得责任太大，我和女朋友已经有了默契，宁愿不生。”

——2005《尔冬升只结婚不生子 在抑郁症里学会成长》

太太做旅行计划，尔冬升负责开车。又觉得人到中年要小孩责任太大，两人早有默契甘做“丁克家庭”，在忙碌的拍片和宣传工作之余，就有更多的时间去不同的地方度假。在海滩上一起晒太阳、看书是他们最爱的惬意时光，正因为这个细节，触发了尔冬升要与她共度一生的想法。

——2010《尔冬升：让轰轰烈烈都归于平淡吧》

然而不怕一万，只怕万一……

2015年，尔冬升在拍摄《我是路人甲》与演员王婷传出恋情，当时尔冬升老婆还出来辟谣，说两人感情很好：“应该没特别关系。”

今天尔冬升没有透露谁是孩子的妈妈，但是按照新闻的说法，尔冬升在2016年当爸爸，而妈妈是和尔冬升交往两年才生的孩子，可以推论出两人在2014年认识，大家觉得王婷符合这个时间表吗？

王婷

值得一说的是，2015年7月尔冬升的《我是路人甲》上映，拍摄期也应该是2014-2015年左右。

王婷被曝插足尔冬升婚姻

王婷当年对插足尔冬升婚姻的回答也特别微妙，她说：“我不回答。”

之后王婷突然主动联络记者，重新回应跟尔冬升的关系：“我跟尔导没交往，拍完《我是路人甲》每次见到导演都是和一班人一起，没单独约会，他和老婆关系有没有出状况，我就不清楚”。

不清楚

王婷在2015年跟尔冬升传绯闻时，他们双方也都否认了这个的消息。

否认绯闻

记者后来再联络罗晓文，将王婷的回答告诉她后，罗晓文表示：‘吓！咁得意！我同老公真系冇事喎！关系好开心呀！’（我和老公关系很好）

最后还是婚姻失败 最后还是婚姻失败

罗晓文的笃定回答，却最终没能逃过婚姻失败这一劫。

就在孩子的生母身份还不知道是谁时，王婷的微博下方也已经沦陷，不少网友跑过去对她进行指责。

网友吃瓜

今天香港媒体还跑去采访尔冬升，他就承认是奉女当爹：“自己一直未有打算生育，但有些事就是穷一生精力去避，到头来原来都避不到，好似电视剧情节。”按照尔冬升的说法，他其实还是想当丁克的，但还是中了头奖。

尔冬升摘掉丁克帽子，生动地说明了丁克一族的潜在风险：夫妻原本约定一辈子丁克，但是到了风烛残年，男方跑去和别的女人生孩子（不管是故意还是意外），留下早就没有生育能力的丁克原配，这真是有点让人措手不及，说好的共同信仰哪儿去了？婚姻的狗血剧莫过于此啊。兽兽觉得，丁克不是不能反悔，人人都有反悔的权利，但是在婚姻里搭上那么多年，对方最后却临阵脱逃，还在婚内就和别人生了娃，这实在说不过去吧！

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