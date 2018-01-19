《前任3：再见前任》收获18亿 跻身华语票房第五

围绕故事本身的讨论尤其热烈，孟云、林佳并不圆满的结局作为最大催泪弹，更是引发了许多观众的共鸣，日前在网上疯传的女孩看完《前任3》后痛哭不止的视频便证实了这一点。

《前任3》

由田羽生执导，韩庚、郑恺、于文文、曾梦雪、罗米等出演的都市爱情喜剧《前任3：再见前任》目前正在全国院线热映。影片自12月29日上映以来，票房、热度一路走高，目前总票房已突破18亿，跻身国产电影票房总榜第五位的同时，还在不断刷新着自身的记录，成为2018年首个现象级影片。今日，该片再曝一支混剪视频，“前任”三部曲的走心片段接连闪现，带领观众重温昔日感动的同时，也助力《前任3》的热度再次高涨。

《前任3》成开年第一爆款 上映三周票房破18亿影史留名

2018年1月已过半，电影市场的开年竞争也逐渐进入了尾声。在众多优秀大片中，电影《前任3：再见前任》以黑马之姿杀出重围，票房、口碑、热度全面爆发。其中，真实、接地气的故事情节，使得该片上映之初便热度爆棚，据有效数据统计，《前任3》的百度指数峰值最高曾达70万，微信指数上亿，微博话题、热搜也经常上到榜单前列，俨然有霸榜之势；另一方面，该片的质量同样有口皆碑，以猫眼9.2、淘票票8.8的高分成为了元旦档口碑冠军，并收获了许多观众的自来水安利，助力票房一路看涨。目前，该片总票房已突破18亿，荣登国产片票房榜第五位及华语爱情电影第一位，且目前票房还在持续增长中。如此亮眼的成绩，令《前任3》当之无愧地成为了2018年第一个爆款电影。

超强热度掀起全民“前任”大联欢 走心串剪重现三部曲催泪感情线

电影的大爆，同样伴随着超高的讨论度，影片的故事、影评、歌曲接力被推上微博热搜，在社交圈掀起了一场“前任”大联欢。其中，围绕故事本身的讨论尤其热烈，孟云、林佳并不圆满的结局作为最大催泪弹，更是引发了许多观众的共鸣，日前在网上疯传的女孩看完《前任3》后痛哭不止的视频便证实了这一点。对此，网友们也不禁发出感慨，“同看哭了，电影简直就是在说我，心疼姑娘也心疼我自己”“前半段笑晕在影院，后半段哭晕在影院”等评价层出不穷。面对这种状况，影片主创也纷纷下场安慰，“换季别怕，有孟云呢”“心疼姑娘，希望能安慰你，给你一个大大的拥抱”，分外暖心。而除了惋惜，更多的人还是在影片中找到了正能量，有人就在回复中分享了自己的复合经历，还有人感叹看完电影后决定更加珍惜现任和当下的生活，可见田羽生导演在片中传达的“珍重”这一主题效果明显。

今日，片方也顺势发布了一支“前任”三部曲的走心串剪视频，带领观众回顾整个系列的走心一面。《前任攻略》时孟云与夏露、罗茜的三角关系，《前任2》里余飞和伊泽的爱情故事，以及《前任3》中两对CP分手后的情感状态先后闪现，伴随着韩庚的《那个女孩》、郑恺的《时光倒回》和袁娅维的《说散就散》，更显扎心指数max。许多网友也在看后感叹道，“情怀和泪点都是满满的”“孟云余飞有了最终的归宿，‘前任’也是真的要再见了”。

目前，影片正在全国热映。

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