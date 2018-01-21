湖北卫视《如果爱》节目组官宣刘宪华和陈都灵为第四季嘉宾，这也就是说他们俩要在节目中光明正大的谈恋爱了！

文章原标题：又一对假戏真做的情侣诞生了？ 手机屏保晒甜蜜合照， 隔空示爱

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陈都灵的手机屏保竟然是她和刘宪华的合照！！！

屏保

事情是酱紫的，最近陈都灵在微博晒出自己的手机屏保，并艾特刘宪华说：并配文说：刘老师，屏幕就这么大~我都放你了~请检查。

微博

从微博配图我们可以看出陈都灵和刘宪华举止亲密，又是称呼刘老师又是放亲密合照当手机屏保，所以这难道是在隔空示爱？ 刘宪华看到陈都灵这条微博后也现身评论区表示很开心，并调侃了一下陈都灵的表情。这互动也是相当有爱了。

回复

有意思的是陈都灵还在评论区特意点赞了一条内容为“嘟嘟对他的称谓是刘老师，注意看了吗？？”的评论。这是默认了自己对刘宪华的感情？

赞

陈都灵和刘宪华相识于2017年初的一档综艺节目《向往的生活》，当时刘宪华是该节目的固定MC，而陈都灵是嘉宾。当时，刘宪华在节目中的人设是话痨+花痴，一见到漂亮的妹子就会主动靠近，初来乍到的陈都灵显然正好对了刘宪华的胃口。

陈都灵和刘宪华

那个时候的刘宪华中文不是很好，所以在节目中很多嘉宾都不是很懂刘宪华想要表达的意思，可是陈都灵竟然全都懂了，当时节目组也是搞事情的各种剪辑两人的神默契。

默契

刘宪华也在节目中各种撩妹，刚认识没多久就对陈都灵说：“你要什么我都给你”。

撩妹

陈都灵吃饭被食物烫着了，刘宪华还主动说：“我给你吹吹”。

帮忙

虽然被陈都灵拒绝，但刘宪华还是那句：“反正你要的我都给你”。

动图

最后陈都灵要走的时候，刘宪华还依依不舍，没想到现在俩人竟然又在另一档节目中再续前缘。2017年11月19日，湖北卫视《如果爱》节目组官宣刘宪华和陈都灵为第四季嘉宾，这也就是说他们俩要在节目中光明正大的谈恋爱了！

节目

而阿美在上面提到的陈都灵的手机屏保照片就是他俩在节目中拍摄的。当时刘宪华给陈都灵提议拍合照，陈都灵答应了，于是俩人就愉快的拍下了各种风格的照片。有可爱的

第一张

甜蜜到惊讶的

甜蜜

各种搞怪的

搞怪

拍照

合影

拍完之后，刘宪华要求陈都灵选其中的一张照片作为自己的手机屏保，并且强调自己会检查的，

照片

照片

屏保

但陈都灵的第一反应却是拒绝，拒绝的理由是妈妈经常看自己的手机。

看手机

刘宪华听到这样的回答显然是有点生气，他直接质问陈都灵：我很丢脸吗

丢脸

陈都灵赶紧否认并找了个借口说是害怕他们搞怪的照片吓到妈妈。

反问

表情

刘宪华貌似对陈都灵这个解释很满意，然后接着说让陈都灵选一个正常的，并让陈都灵给妈妈解释说自己是她新认识的一个朋友，让妈妈不要误会。

正常

说话

新朋友

和他说

不误会

朋友

不能误会

重要

误会

最后，陈都灵同意了用俩人合影做手机屏保的事情，但选择我们看到的这张做屏保的照片的理由却是“这样我妈就认不出我了”。

你喜欢的

认不出

哈哈哈~看来在陈都灵心目中还是没有认可刘宪华，都不愿意让妈妈知道自己在和刘宪华谈恋爱。 其实从《向往的生活》中我们就可以看出陈都灵的性格属于那种慢热的，不是那种很快就能和陌生人熟成一片的，即使这次参加节目和刘宪华已经不是第一次见面的关系，但俩人之间的更多的还是像那种刚认识的朋友。

询问

节目中有一段是陈都灵和刘宪华早上一起乘车前往要录制节目的地点，陈都灵上车之后自顾自的吃起了早餐，一旁的刘宪华等了很久都没有等到陈都灵给自己早餐，最后生气的问陈都灵自己的早餐呢。

不给你吃

喝水

陈都灵的反应却是：我以为你气的早吃过早餐了，我起得晚没有时间吃早餐所以就带了早餐到车上吃，这明显是没有恋爱的氛围。

理由

不过，好在综艺感不错的刘宪华用假装生气的方式使得氛围变成了恋爱中情侣因为一方没有照顾到自己的感受而觉得受委屈。

在节目里

但说实话我还是很看好陈都灵和刘宪华这对儿的，毕竟《如果爱》也是一档超级神奇的节目，前有张伦硕和钟丽缇，后有颖儿和付辛博喜结连理，慢热的陈都灵和热情似火的刘宪华也说不定会成为节目最大的反转哦~

合影

最后我想悄悄地问大家一句：你们觉得陈都灵和刘宪华的CP感怎么样？

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