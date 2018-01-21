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邓超晒照头顶长卷发自诩“奇迹男孩

2018年01月21日 08:02 中国网
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邓超发文：“奇迹男孩”并晒出照片一张。照片中邓超十分精致地“打扮”了一番，戴着神似MJ标志般的泡面长卷发让人认不出来这就是邓超。

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邓超自拍邓超自拍

　　1月18日，邓超发文：“奇迹男孩”并晒出照片一张。照片中邓超十分精致地“打扮”了一番，戴着神似MJ标志般的泡面长卷发让人认不出来这就是邓超。

　　有网友还调侃，“以为藏起来我就发现不了你的白头发了？”邓超幽默回应：“厉害！累吗？”难掩逗比本色。

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标签: 邓超长卷发奇迹男孩自拍幽默

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