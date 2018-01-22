王俊凯睡姿太销魂, 明星都是这样睡觉的

明星在片场的时候也会利用间隙时间休息，或趴在桌子上睡，或直接睡沙发，甚至是席地而睡，今日小编为你盘点明星在片场时的睡姿。

文章原标题：王俊凯易烊千玺王源睡姿太销魂， 没想到片场明星都是这样睡觉的

文章来源微信公众号： 小许爱娱乐

明星在片场的时候也会利用间隙时间休息，或趴在桌子上睡，或直接睡沙发，甚至是席地而睡，今日小编为你盘点明星在片场时的睡姿。

王俊凯

王俊凯这睡姿真别致，这手的姿势是怎么做到的。

易烊千玺

易烊千玺这是要把自己缩成一团啊，孩子啊，这样睡觉好累的啊。

王源

王源这睡姿算是正常的了，很可爱。

杨颖

杨颖片场在车内休息。

赵丽颖

从赵丽颖在片场的这睡姿看来，她是真的累了，睡得好熟有木有。

刘亦菲

Wuli神仙姐姐呀，你这姿势小编也是折服了，看来也是够累的，为啥咱不能好好睡觉呢？不过神仙姐姐怎么看都美！

杨幂

工作中睡着的大幂幂，看起来好辛苦。杨幂睡觉时还是那么美。

范冰冰

女王范冰冰这样靠着都能睡得这么香，小编觉得这是正在工作中的节奏呀，毕竟冰冰那动人的妆容还化的那么美。

佟丽娅

佟丽娅的这种睡姿，你有什么感想？当初虐死单身汪，如今不禁唏嘘！

郑爽

郑爽这样睡着真让人心疼，从睡姿当中可以看出，郑爽是一个特别缺乏安全感的人。

胡歌

胡歌这是在片场用剧本遮太阳，嗯嗯，很阳光。

杨洋

杨洋无论何时都是美男子一枚。

钟汉良

钟汉良这睡姿很规范。

宋佳

宋佳这睡姿很豪放，但无疑是最舒服的。

王祖蓝

王祖蓝这睡姿也是很迷醉啊。

陈赫

陈赫这睡姿跟王祖蓝有的一拼啊。

李晨

李晨这睡姿看起来就像“别惹我，睡觉最大”。

王宝强

王宝强这睡姿也是很规范了，手指还缠着。还有哪些明星睡姿销魂的，欢迎补充~

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