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明星撞见自己的海报第一反应！易烊千玺表情亮了

2018年01月22日 08:10 新浪看点
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倪妮看到自己代言某手机品牌的海报也要求合影。她自己站在海报前欣赏，完全把一个小迷妹的样子淋漓尽致地体现出来了。

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　　文章原标题：明星撞见自己的海报第一反应！易烊千玺表情亮了，林更新最自恋

　　文章来源微信公众号： 宅男玩房车

　　在路边或者机场等地方都会贴着明星的代言海报，不知道明星本人见了会有什么反应？

　　这是胡歌看到的自己的海报的表情，心里是不是在想这个人为什么这么帅，旁边的人光明正大的看了起来。

胡歌胡歌

　　倪妮看到自己代言某手机品牌的海报也要求合影。她自己站在海报前欣赏，完全把一个小迷妹的样子淋漓尽致地体现出来了。

倪妮倪妮

　　林心如喜欢Hellokitty，她穿着这个品牌的衣服和海报合影，这就是自己最大的观众了。虽然她四十多岁了，但她的确是一个公主一般的人。

林心如林心如

　　唐嫣看到自己代言的运动品牌的海报也要上前去合影，这一双大长腿 实在是羡慕死旁边的人了。

唐嫣唐嫣

　　TFboys代言了一款点读机，当易烊千玺在书店看到点读机的海报时他也要去合影，他的表情真是亮了！

易烊千玺易烊千玺

　　林更新这个人搞笑，看到自己的海报合影就算了，你看看他凝视的小眼神，他还说海报中的这个男人很帅。他可真够自恋的~

林更新林更新

　　王嘉尔看着粉丝举着自己的海报牌，露出了一脸的嫌弃，哈哈，心里是不是在想，这真的是我吗？为什么选了一个这么丑的照片，表情真的好可爱。

王嘉尔王嘉尔

　　张艺兴看到自己的海报大大方方合照，他曾经这样说过，现在这儿挂着我的广告，门口的粉丝在等我，但是明年这个地方就不一定是我，明年这些粉丝也不一定在等我了，他好像活的很通透，好像什么都明白。

张艺兴张艺兴

　　每个人都是自己的粉丝，要让自己成为自己的偶像，那就要多多努力了！

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标签: 易烊千玺林更新倪妮胡歌林心如

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