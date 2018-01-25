一年立项11部 翻拍风潮又起

据不完全统计，去年立项的翻拍剧集不少于11部。或许翻拍能让剧未播先火，比如最近正在拍摄的新版《流星花园》，杉菜的扮演者沈月爆出一组婚纱照就能将其送上热搜。

由陈翔、郭晓婷主演的网剧《寻秦记》日前在优酷播出。开篇伊始，陈翔饰演的项少龙一句“猥琐发育，别浪”就让人大跌眼镜，之后的5毛特效和演员的表演都让观众纷纷吐槽，表示“怀念古天乐版《寻秦记》”。虽然翻拍剧一般都是这种结果，翻拍仍然不停，尤其是从去年到今年，迎来了一个翻拍剧的小高潮。据不完全统计，去年立项的翻拍剧集不少于11部。或许翻拍能让剧未播先火，比如最近正在拍摄的新版《流星花园》，杉菜的扮演者沈月爆出一组婚纱照就能将其送上热搜。但对于不少观众而言，天然反感翻拍剧。记者专访了新《半生缘》的制片人何琇琼、郭潇、苗萌，探究不被观众看好的翻拍剧，为何层出不穷？

蒋欣在新版《半生缘》中饰演顾曼桢

根据时代发展填充新内容

在媒体进行的相关调查中我们发现，观众对于翻拍剧最在意的是新版能否推陈出新、旧版经典剧情是否会被篡改。而“被比较”是令翻拍者最为头疼的事。《半生缘》的制片人郭潇坦言，“从剧本、导演、演员……新作都会被拿来与前作比较，这是意料之中的压力。”

“我认为尊重原著肯定是最重要的，而创新则在于贴合当下的观念。”苗萌表示，在旧版《半生缘》中，顾曼桢楚楚可怜且逆来顺受；但新版《半生缘》中的顾曼桢“我们融入了更多新时代独立女性的精神”对于新版顾曼璐，“我们会进一步解释为什么那么爱妹妹的姐姐，会做出那样的事。”

翻拍存在市场，但会打击原创

除《半生缘》之外，身为琼瑶儿媳妇的何琇琼曾先后制作《又见一帘幽梦》《新还珠格格》等翻拍作品。在她看来，翻拍剧在市场中始终占有一席之地的原因，在于经典IP的关注度和市场肯定度较高，“现成的题材、扎实的观众基础、熟悉的主情节、宣传上的优势、市场的认可度等等，这些都是片方最终决定翻拍的几个因素。”而苗萌则认为，翻拍的盛行无疑与IP逐渐枯竭相关，“近两年IP已经被过度挖掘，而好的经典IP肯定会逐渐被市场所关注。”

但翻拍蔚然成风，究竟是不是好的市场现象？郭潇坦言，最重要的还是出发点。“如果出品方是为了用所谓的数据、流量去说服平台采购，诱导平台无视IP内容本身的好坏和改编适宜度，以脱离创作的态度去运作一个项目，那就绝对谈不上是好的现象。”

何琇琼则表示，虽然翻拍存在价值，但也会让原创力更加薄弱。“虽然我们在做翻拍，但我个人以为，市场还是应该多鼓励原创作品的开发，让观众有更多的观影选择，这样电视行业才能多元发展。”

什么样的题材适合翻拍？

何琇琼：适合翻拍的IP首先需要主线内容丰富，其次要有足够的空间来支撑创作。像《半生缘》是以顾氏姐妹为主线，但周边的人物繁多。而这些人物在小说中都未深入描写。这正好给了我们很大的改编空间。

苗萌：首先内容一定要够经典，且在新时代也有观看需求。因为翻拍更多是为了给新时代的观众看。有经典性、传承性的内容，我们也需要有不同版本解读给年轻人看。

[2017年立项的部分翻拍剧]

《金粉世家之梦》《金粉世家之飘》主演：未知

《半生缘》主演：蒋欣、郑元畅、刘嘉玲、郭晓东

《倚天屠龙记》主演：曾舜晞、陈珏琪、周海媚

《泡沫之夏》主演：秦俊杰、张雪迎、黄圣池

《流星花园》主演：王鹤棣、吴希泽、官鸿、梁靖康、沈月

《家有仙妻》主演：未知

《白蛇传》主演：孙骁骁、路宏、张天阳

《新笑傲江湖》丁冠森、薛昊婧、陈汛

《宝莲灯》主演：未知

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