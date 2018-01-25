新剧开挂！五个男人都深爱杨幂，人设太苏

《扶摇皇后》这本书褒贬不一，有很多人吐槽这个故事有玛丽苏之嫌，因为杨幂饰演的女主孟扶摇不但与男主长孙无极相知相爱，还与其他四个男配也有着暧昧关系！

文章原标题：《扶摇》女主开挂了！五个男人都深爱杨幂，人设苏到起鸡皮疙瘩

文章来源微信公众号：白菜省钱吧

杨幂主演的电视剧《扶摇》无疑是今年最受关注的古装剧之一，从一开始的官宣到杀青都引发了不小的热度，剧组官方爆出的海报也大受好评，质感精良，非常有意境，引网友们期待不已！

杨幂

《扶摇》电视剧11月份已经杀青，但因制作班底对后期要求比较高，该剧至少要半年以后才会开播，粉丝们有的等了！小编看了微博发布的几张杨幂和阮经天的海报，画风非常棒，大幂幂造型萌萌哒，这一次又美出新高度了，2018年必定能再打造一个爆款！

扶摇

闲暇之余小编关注了一下该剧的原著《扶摇皇后》，作者天下归元不愧是当代网络文学中的佼佼者，文笔大气优美，故事架构磅礴，她很擅长刻画女主。但是《扶摇皇后》这本书褒贬不一，有很多人吐槽这个故事有玛丽苏之嫌，因为杨幂饰演的女主孟扶摇不但与男主长孙无极相知相爱，还与其他四个男配也有着暧昧关系！

海报

果然，电视剧官方发布的信息中就有四个男人都喜欢杨幂饰演的孟扶摇，我们一起来看看有哪几个吧！

1、无极国太子长孙无极（名字取得挺省事），剧中由阮经天饰演，他是长青神殿创教祖师转世，后来任无极国皇帝、穹苍之帝（长青神殿殿主）、大成帝君（开国皇帝），这个男主的人设真是闪瞎了眼！

阮经天

看书中对他的描述：“神祇一般的男子、睿智多谋、腹黑、情深、为孟扶摇受尽接天峰之苦、甚至不惜失去生命，只为帮她完成心愿、身上有淡淡异香、王者之香。”不用多说，女主孟扶摇是他的一生挚爱。

2、天煞烈王战北野，剧中的扮演者是深情的高伟光，女二雅兰珠是他的追求者，但他却用生命爱着女主孟扶摇。

高伟光

小说中的经典台词：“战北野真正害怕的，也从不是得不到你。……我只害怕你，不幸福，不快乐，活得不够福寿绵长。”高伟光这一次可以说是非常深情了。

3、五洲大陆的医圣兼第一杀手宗越，饰演者赖艺，这个角色也是很富有传奇色彩，他白天是悬壶济世且有洁癖的医圣，一到晚上就变成顶级冷峻的杀手，心上人也是女主孟扶摇，一直在暗中默默守护着她。宗越忍辱负重十几年，终于成了轩辕皇帝，结果为了帮孟扶摇挡剑而死。

赖艺

4、燕家世子燕惊尘，饰演者黄宥明，他是女主孟扶摇的初恋，年轻有为的少年掌门，深爱扶摇却为了家门的锦绣前程选择了裴媛，小说里妥妥的渣男一个，后来化名陈京陪伴在失忆的扶摇左右，结局也是为了扶摇而死。

杨幂

5、还有一个叫云痕的貌似也对女主有情，这个人物就不多赘述了。

小编认为网络小说之所以能火，因为它能够让读者有强大的代入感，看的非常爽，然而拍成电视剧就不是那么回事了，观众相比那些中二读者们有更加成熟的三观，看唐艺昕的《独步天下》就知道，并不是所有网络小说都适合拍成电视剧的。

杨幂卡通图

小编写这篇文章并不是要否定大幂幂的《扶摇》，只是对将来电视剧的效果有点担心，现在的玛丽苏剧情非常拖累演员的口碑，希望这一次的剧组能够大力改编，让《扶摇》也能像《三生三世十里桃花》那样成为主演们的口碑佳作！

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）