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鹿晗、关晓彤、李易峰要上春晚 狗年春晚打青春牌？

2018年01月25日 15:51 重庆晨报
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有媒体爆料鹿晗、关晓彤、李易峰已受到春晚邀请。该媒体还爆料称，今年春晚将主打青春路线，要求年轻艺人参加。

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　　原标题：鹿晗、关晓彤、李易峰被爆要上春晚 狗年春晚要打青春牌？

　　每年央视春晚都备受关注，距离2018狗年春晚还有20天的时候，有媒体爆料鹿晗、关晓彤、李易峰已受到春晚邀请。该媒体还爆料称，今年春晚将主打青春路线，要求年轻艺人参加。但三人是否最终能在大年三十儿当天登上春晚舞台？还要视节目排练情况而定。

关晓彤关晓彤

　　在语言类节目终审结束后，歌舞类节目的联排也正式开始。狗年春晚总导演杨东升在之前接受媒体采访时表示：“今年的央视春晚无论语言节目还是歌舞节目都是围绕着“创新”来创作，希望2018狗年春晚能做个“三好学生”即“好看、好听、好笑”，让老百姓过个高高兴兴的大年。”

鹿晗鹿晗

　　鹿晗、关晓彤、李易峰三名帅哥靓女，前两位又是歌手出身，至少符合“好看、好听”的标准。作为当红艺人，这三人的出现能够吸引更多年轻人，尤其是90后、00后观众对春晚的关注。目前，已经有媒体向鹿晗身边的工作人员求证，得到的回复是“一切等官宣”，这说明鹿晗上春晚可能性非常大。

李易峰李易峰

　　除了鹿晗等三名艺人外，之前周杰伦被爆将和徒弟参加狗年春晚，周杰伦深得80后观众喜爱。再之前，音乐界人士称王菲和那英将有望再度合作，登上2018央视春晚舞台，他们又是不少70后的偶像。这一系列消息的传出，可见如今春晚对各个年龄层次观众的重视，希望能够获得更多关注。

　　重庆晨报记者 何艳

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标签: 李易峰鹿晗关晓彤春晚青春牌

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