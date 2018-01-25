金晨解约再度败诉，唐人拖着不放，是要封杀她？

金晨同唐人解约案再度败诉，这是她提起的第二次诉讼。也就是说，金晨现在依旧是唐人的艺人。这样的结果可想而知，与封杀等同。这对于一个女艺人来说，就是最好的时光都败在了合约上。

文章来源：绯闻公子

金晨同唐人解约案再度败诉，这是她提起的第二次诉讼。

金晨

唐人发表声明，表示双方继续合约关系。

声明

也就是说，金晨现在依旧是唐人的艺人。这样的结果可想而知，与封杀等同。

这对于一个女艺人来说，就是最好的时光都败在了合约上。

艺人解约

这不是唐人出现的第一例艺人解约的官司。

林更新也是同唐人解约出来。

林更新

同样是败诉，不过他在赔偿违约金之后，成功离开。

现在这几年在演艺圈发展的不错。

发展不错

而林更新本人也是不艹人设，台上男神，台下林狗，粉丝也是只增不减。

粉丝只增不减

尤其是《楚乔传》之后，冷面男神也是吸粉无数。

冷面男神

而同样解约的蒋劲夫就没有这么好命。

2015年9月他提出解约，并开始走司法程序，同样的是以败诉为结束。

蒋劲夫

那一段时间关于他从唐人解约也是闹得沸沸扬扬。

闹得沸沸扬扬

有通稿说他找了新的靠山，抛弃老东家，落得忘恩负义的名声。

毕竟在这之前他算是唐人力捧的小生。就连胡歌刘诗诗都是他的配角。

力捧

解约不成功后，唐人依旧选择拖着的政策，导致蒋劲夫这几年一部代表作都没有。

后续资源跟不上，之前再红也没用，只能是死在后浪上。

后续资源没更上



现在轮到了金晨，同样的方式。

金晨也是童颜的情况

当时《无心法师》播出的时候，好多人都被月牙圈粉。

被月牙圈粉

《青丘狐传说》里，金晨也是美美哒。

青丘狐传说

只可惜在金晨提出解约后，第二部里就没有了她的身影，换成了同样是唐人的艺人，李兰迪。

小姑娘还因为剧里人设太蠢，被骂惨。

李兰迪

金晨本是学舞蹈出身，身形体表比一般女艺人都好。

从小学舞蹈

而她本人又很低调，唯一的绯闻男主是邓伦。

两个人没有承认，现在也各有发展。

身材好

最近几年唐人解约的事情一再出现，原本的唐人三宝，在袁弘出走后，刘诗诗也没有再续约。

唐人三宝

只剩胡歌一个重情义的人留下。

胡歌

到底是公司体制的问题，还是艺人自身的问题，相信在这些事情后，大家也自有定论。

金晨再上诉

对于败诉，金晨并没有像林更新一样选择支付违约金，而选择继续上诉。

这样的方式并不能带给艺人好的结果，但如果真是唐人的问题，上诉是最好的选择。

希望有更好发展

相信金晨小姐姐可以挺下去，有更好的发展。

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