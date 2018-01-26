印度电影为何能在中国越来越受欢迎

去年5月，《摔跤吧！爸爸》登陆中国院线，票房势如破竹，最终斩获12.99亿元票房在2017年中国票房排行榜上位列第七。它还是去年豆瓣电影榜单评分最高的外语片。

最近，同样出自《摔跤吧！爸爸》制作公司的《神秘巨星》在中国上映，电影和《摔跤吧！爸爸》可以说是姊妹篇，都涉及到印度女性歧视严重的问题。同时，这部电影也在中国受到了热烈的欢迎。上映7天票房2.8亿元，一直占据实时票房榜首。

《神秘巨星》

近年来，印度电影陆陆续续走进了中国市场，然而对大多数中国观众来说，比起欧美电影，甚至是同属亚洲区的日韩电影，印度电影仍然是比较陌生的。许多观众在早期接触印度电影时，对印度电影有一个刻板印象——“一言不合就唱歌跳舞”，其次就是对印度国家发展的印象，套用到电影身上。像《宝莱坞生死恋》、《阿育王》等印度电影，还是通过欧美奖项提名，才让中国观众对印度电影有了一些认知。2009年，宝莱坞讽刺教育体制的喜剧片《三傻大闹宝莱坞》传到了中国，网上口碑逆天。接着是《小萝莉的猴神大叔》、《我的个神啊》，陆续让中国观众熟悉并接受印度电影的套路，从《摔跤吧！爸爸》引进院线起，似乎这种套路已经深入人心了。

《小萝莉的猴神大叔》

在上世纪七八十年代，印度电影几乎占了中国引进片的半壁江山。然而，随着中国电影市场的开放，印度电影又少有向外输出的配额，印度电影在中国的市场占比越来越小，导致在改革开放后的二十年间，很少有印度电影在中国院线上放映。

近年来，印度为了推广本土文化，开始提高影视外输的配比，作为近邻的中国被视为文化交流的对象。印度片方与中国片方也开始签订合拍协议，像去年的《大闹天竺》、《功夫瑜伽》，前年的《大唐玄奘》，都是合拍协议之下的产物（影片质量不作讨论）。《摔跤吧！爸爸》和《神秘巨星》（中方出资参投了《神秘巨星》），都是印度电影进一步打开中国市场的一个标志。

电影《大唐玄奘》新闻发布会

然而，除了文化交流的前提之外，印度电影因何在中国如此受欢迎？其实印度一直以来都是世界电影产量之冠，2002年仅一年就出产了1200部电影（是好莱坞的3-4倍），主要用来应付国内的庞大需求。在量产的情况下，印度电影还积极学习了好莱坞的制片体系和架构，在学习的同时，保留了印度电影的传统，例如歌舞场面。可以说，印度的商业电影已经有了一套很成熟的操作系统，可以在短时间内，用较低成本完成一部商业电影的拍摄。

在向好莱坞学习的过程中，印度电影复制了两套模式，一是明星制，二是商业类型片。在《摔跤吧！爸爸》之前，已经有相当一部分观众熟悉阿米尔·汗。凡是他的电影公司推出的电影，阿米尔·汗首先会成为电影的宣传标志，而他的宣传活动，往往比导演等主创获得更多关注。这就是印度的明星效应。在不熟悉印度电影的情况下，熟悉一位影星，也有助于中国观众迅速熟悉印度电影。

无论在印度还是中国，阿米尔·汗都堪称巨星。

阿米尔·汗主演的《我的个神啊》

在类型片的拍摄上，印度电影保留了一项传统，那就是电影主题百无禁忌。一直以来，印度商业片都有对现实人文探讨的习惯，如《地球上的星星》关注自闭儿童教育，《三傻大闹宝莱坞》讽刺印度教育体制，《我的个神啊》充满宗教讽刺。印度电影题材变化也会注意紧扣时代议题，敢于剖析整个国家的社会问题。像《摔跤吧！爸爸》，虽说是体育竞技题材，然而这部电影勇敢触及了印度体育部门尸位素餐的状况，印度女性地位低下、女性歧视严重等问题，同时还兼容了梦想、努力与成功的个人价值探讨。套路的地方在于老生常谈的话题，而电影真正吸引人的地方是它超越了国界的感染力。如《摔跤吧！爸爸》，摔跤比赛的片段拍得就像实况转播，当时电影的几位主演都是经过了半年的摔跤训练的，所有的摔跤比赛都是真摔、真比，因此看起来非常真实。

《三傻大闹宝莱坞》剧照

同样的，《神秘巨星》延续了《摔跤吧！爸爸》里对女性歧视问题的探讨，同时还涉及家庭暴力、亲子关系等问题。拿亲情做套路，总是万无一失的，没有人不被亲情感动。

仔细观察，印度成功的商业片剧情结构是层次分明的，不会出现断片了的现象，也没有多少废笔。例如《摔跤吧！爸爸》，从父亲的梦想谈起，到培养女儿成为摔跤手，有非常清晰的脉络；而女儿这边的拍摄思路也很清晰，训练从被动转为主动，女儿们是如何理解了父亲的良苦用心，比赛的意义等。剧情是层层递进的，故事非常完整，有助于观众理解剧情。

再看《神秘巨星》，故事也有一个配套的递进关系，母女之间的互动从女儿的强烈自我主张，到理解母亲的生活处境，唱歌梦想的实现，从一张紧捂的面纱，到接受音乐制作人的培训，站上舞台。整部电影的情节发展和节奏的把握非常成熟，作为同一个制片公司的电影，两者其实有相应的拍摄模式，但这个拍摄模式显然是非常成熟的。

《摔跤吧！爸爸》

此外，歌舞在印度电影中的比重，已经比上世纪的印度电影下降了很多。《三傻大闹宝莱坞》的导演曾经说过，现在有一些印度电影甚至完全没有歌舞场面。然而，印度大多数成功的商业片属于喜剧，例如《三傻大闹宝莱坞》，脑洞清奇，夸张，想象力天马行空，喜剧设定让歌舞变得浪漫化，而且歌舞场景在电影中穿插得并不粗暴，观众也可以接受歌舞的设定。毕竟，印度喜剧片的歌舞场面总是能使得一部电影更热闹。而在《摔跤吧！爸爸》、《神秘巨星》当中，歌舞场面已经成了电影表达情节的工具，和电影镜头几乎一样重要。在《摔跤吧！爸爸》中，音乐和训练、比赛穿插在一起，就像商业电影中必要的声效一样；父爱的沉默不语也有通过歌曲，以画外音的方式传达给观众。而《神秘巨星》，本就是一部关于唱歌梦想的电影，小主人公也借助歌曲中的歌词，表达了自己的心声。歌舞，已经不是印度电影“良好印象”的阻碍。现在，容易让人对印度电影印象大打折扣的，可能是印度电影的译名。

随着中印影视合作的深入，更多优秀的印度电影还会陆续引进中国，这对中国电影商业市场的发展，或许也能有良好的借鉴性。

（原标题：印度电影为何能在中国越来越受欢迎）

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