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郭富城也会宠妻了 狂买13双鞋送娇妻方媛

2018年01月26日 07:43 新浪看点
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52岁的天王郭富城迎娶了年轻22岁的方媛之后，一改以往的工作狂状态，家庭观念变得极重，拒绝一切应酬，常常留在家中陪伴妻女，凡事都以老婆女儿为先。

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　　文章原标题：郭富城也会宠妻了！ 陪老婆做头发等了3小时， 狂买13双鞋赠娇妻

　　文章来源微信公众号： 八卦宝宝baguabaobao

　　这回真的要为“天王”郭富城“打call”！！

郭富城宠妻郭富城宠妻

　　人人都说周杰伦是“宠妻狂魔”，陪伴太太昆凌“做头发”（是真的做头发好吗），在旁边一坐就是一下午，是大众公认的好男人。

　　如果以这个标准来判断一位男士是否“好丈夫”的话，郭富城绝对及格！

　　1月25日凌晨，港媒报道，52岁的天王郭富城迎娶了年轻22岁的方媛之后，一改以往的工作狂状态，家庭观念变得极重，拒绝一切应酬，常常留在家中陪伴妻女，凡事都以老婆女儿为先。

宠妻狂魔宠妻狂魔
幸福幸福

　　为什么说郭富城也是“宠妻狂魔”？因为他跟周杰伦一样，陪老婆做头发，一等就是三四个小时，毫无怨言！

　　报道这样说，当天郭富城应该是跟老婆一起出门，但他独自去养和医院看医生，没有要方媛陪着，而方媛就去了一家发型屋做头发，为迎接农历新年做准备。

去剪发去剪发
等待等待

　　郭富城看完医生就去发型屋会合太太，找到在店内剪头发的方媛，之后在店里等了足足三小时，才跟美美的老婆一起离开。

剪发剪发

　　从图片可见，老婆做头发，老公付账单，和谐！

带病陪太太逛街带病陪太太逛街

　　然而，天王夫妇这行程还没完，患病的郭富城并没有回家休息，反而带病陪太太逛街，连看数家名店。

　　前面几家，他们两个都没有购物，但去到最后一家鞋店，两人的购物欲像突然被点燃了一样，郭富城脱下口罩，方媛也不戴墨镜了，两夫妻全情投入买鞋之旅。

逛街逛街
买东西买东西

　　购物现场被港媒拍了下来，大家看动图感受一下：

买鞋买鞋

　　两人在店内逗留了大约一个小时，满载而归，郭富城买了13对女装鞋给太太，自己就买了5对男装鞋。

买东西买东西

　　从鞋子的数目上看，郭富城对太太可谓极尽宠爱了。

　　郭富城有爱妻在身边，心情似乎很不错，他与方媛步出鞋店的时候，见到记者拍摄，也面露笑容，并简短回答记者提问。

逛街逛街
走路走路
坐电梯坐电梯

　　记者问郭富城会不会陪老婆回娘家过春节，他直接说：“我们会留在香港过年，（是否跟女儿一起过？）当然啦！”

在香港在香港

　　两人之后离开商场上车离去，郭富城临走前对记者表示，他们要赶回家吃饭，示意记者没有必要再跟拍。

上车上车

　　而在此前，郭富城在元旦到上海进行跨年演出，方媛就一直陪在老公身边，两人回程时，虽然为了低调而分开走，但从细节可以看出，郭富城非常照顾太太。

回头看回头看

　　拍到他们的港媒还猜测郭富城给方媛买了神秘礼物。

惊喜惊喜

　　不知道大家有没有发现，这段时间郭富城与方媛的恩爱新闻不少，其实是因为郭天王完成了两部电影的拍摄之后，就留在香港陪老婆女儿，除了出席一些活动以及代言之外，他将大部分的时间都留给了太太。

　　他们两夫妻在一起的时间多了，港媒拍到的几率也增多，显然，这是郭天王正式回归家庭的开始。

走路走路
走路走路

　　前段时间，郭富城接受专访时透露，他不会停下工作的脚步，会继续挑战自我，不过这段日子，他会好好休息，不会接拍新戏，直到农历新年，他都会留在家里。

上车上车

　　相信，之后他与方媛的恩爱新闻还会陆续有来。

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标签: 郭富城方媛老婆太太娇妻

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