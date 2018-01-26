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《歌手》李泉补位、Jessie J现场“撩”乐手

2018年01月26日 18:13 中国网
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作为歌手的新来客，李泉将自弹自唱代表作之一《我要我们在一起》展开首秀。因为是竞演前日才确定加盟，他此次算是紧急撑场

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《歌手》《歌手》

　　中国网娱乐1月26日讯 湖南卫视[微博]《歌手》2018本周即将拉开新一场竞演，补位歌手李泉携代表作《我要我们在一起》紧急撑场，踢馆歌手苏诗丁祭出“杀手锏”赴战。面对双重奇袭，首发阵营齐发力，汪峰借《下坠》致敬原创音乐人、张天以《Hello》对话偶像；Jessie J、张韶涵狂“撩”乐手，后者更现场告白“心中人”，李圣杰《离人》温暖发声赠知音。此外，还有众人为张韶涵庆生的内容也将随之上线，精彩纷呈，不容错过。

汪峰汪峰

　　汪峰《下坠》致敬原创音乐人 张天《Hello》对话过去与未来

　　本周，汪峰白衣牛仔洒脱开唱，一曲冷门作品《下坠》唱得人血脉偾张，心潮澎湃久久不能平静，而他也借此向业内默默耕耘的原创音乐人们致以敬意。不仅如此，在竞演当晚汪峰还邀请了该曲原创时剑波到现场观战，希望以这样的方式鼓励包括他在内原创音乐人们为华语乐坛继续呈现更多佳作。同样是致敬，张天则是将满满的情感注入在偶像阿黛尔的一首《Hello》之中，独家砂糖嗓的诠释质感超群，逐渐高昂的旋律更令她情绪爆发。而通过与这首歌曲的对话，她也再一次分享出自己的故事，并因为上场的意外失误对一直以来力挺自己的歌迷朋友们致歉。

Jessie JJessie J

　　Jessie J重现格莱美现场 李圣杰借曲寄情赠“知音”

　　据悉，连续两周夺冠的Jessie J本周将以《Killing Me Softly With His Song》进行“卫冕”，情意丰沛的歌声穿透力十足，配合其优雅身姿，凭空生出了格莱美现场的既视感，撩得现场观众欲罢不能。尤其她频频比心、积极与乐手老师互动的可爱动作更是令众人尖叫连连。而本场继续首个亮相的李圣杰带来的则是《离人》，此次他将变身潇洒绅士，通过本场歌曲传达对至亲的思念与对知音好友的珍惜。

李泉李泉

　　李泉自弹自唱玩转随性 苏诗丁放“杀手锏”踢馆

　　作为本场的新来客，李泉将自弹自唱代表作之一《我要我们在一起》展开首秀。因为是竞演前日才确定加盟，他此次算是紧急撑场，可即便如此，初次现身之时李泉依然优雅绅士范，磁性嗓音配合钢琴弹唱，引起现场尖叫不断。此外，即将迎来生死一战的苏诗丁也放出了“杀手锏”，美声演绎的《狼》以及音乐剧元素加成，震撼力十足让人拍手叫绝。

张韶涵张韶涵

　　张韶涵“失眠”告白“心中人” 多重惊喜曝光为其欢乐庆生

　　在上周节目中凭《阿刁》刷新曲风的张韶涵，本周则将呈上《全世界失眠》。据了解，为了此曲备战，她几乎彻夜未眠， 现场唱至情动时眼含泪光，现场告白“心中人”，惊呆不少观众。不仅如此，由于录制当天恰逢张韶涵生日，诸位歌手与音乐合伙人们纷纷为她准备了庆生惊喜。各个礼物种类繁多、别具特色，无论是汪峰贴心准备的无糖蛋糕、还是Jessie J按照其爱犬形象特意寻来的的狗狗钥匙扣、亦或是合伙人大王的清流锦旗，都获得了“寿星”的青睐。值得一提的是，Jessie J还和她边合影边直播，氛围十分暖心。

　　更多精彩，关注本周五晚20：00湖南卫视《歌手》2018。

　　《歌手》2018第三期竞演歌单：

　　汪峰《下坠》

　　Jessie J《Killing Me Softly With His Song 》

　　张韶涵《全世界失眠》

　　李泉《我要我们在一起》

　　李圣杰《离人》  

　　李晓东《心的祈祷》（返场）

　　张天《hello》

　　苏诗丁《狼》

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 歌手张韶涵结石姐李泉汪峰

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