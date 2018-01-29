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靳东跟张鲁一，于正和杨蓉，还有他们居然是同学

2018年01月29日 06:39 新浪看点
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雪姨王琳跟尔康周杰是同学！两人其实同龄，都是1970年生的。是上海戏剧学院的同学！真是，有点难以脑补呢！不过，两巨头在毕业后，又分别主宰了一段时间的表情包界，也不是没有缘分！

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　　文章来源微信公众号： 娱乐的摆渡人

靳东跟张鲁一靳东跟张鲁一

　　靳东跟张鲁一是同班同学！张鲁一是80年的，上大一时19岁。他们都是中戏99级的。靳东是76的，大张鲁一4岁。不仅两人是同学，他们班还有陈思成、陈数、李光洁、于和伟……天知道这波人，怎么成为同学的。不过，凭着实力，倒是这一班子，基本上都是戏骨了。

印小天跟段奕宏印小天跟段奕宏

　　印小天跟段奕宏，看起来不是一个年代的。但是，他们确实是同学。段奕宏是73年的。印小天是78年的。印小天跟大伙儿，差了能有五六岁的光景。他们是中戏94级的。印小天当时是他们班年纪最小的。

于正跟杨蓉于正跟杨蓉

　　于正是上海戏剧学院表演系毕业的，跟杨蓉是同班同学！不知道哪里不对，总觉得有点违和！于正签了杨蓉，万万想不到他们是同班同学呢！还有于正和冯绍峰，佟大为也是同班同学！

雪姨王琳跟尔康周杰雪姨王琳跟尔康周杰

　　雪姨王琳跟尔康周杰是同学！两人其实同龄，都是1970年生的。是上海戏剧学院的同学！真是，有点难以脑补呢！不过，两巨头在毕业后，又分别主宰了一段时间的表情包界，也不是没有缘分！

王凯和张翰王凯和张翰

　　王凯和张翰是同学！原来承包了这个鱼塘的那个他竟是他上铺的兄弟。努力想象了一下塘主跟明诚坐在一个教室里奋笔疾书的画面…

景甜郑爽阚清子景甜郑爽阚清子

　　景甜郑爽阚清子都是同学

同学照片同学照片

　　很难有人想到天仙刘亦菲和文艺女神江一燕也是同班同学吧，还有罗晋也是其同学。

杨幂和袁珊珊杨幂和袁珊珊

　　杨幂和袁珊珊也是同班同学且是室友

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标签: 杨蓉张鲁一靳东印小天段奕宏

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