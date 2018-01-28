《欢乐中国人》李晨秀麻花腿 林依晨自曝在备孕？

此前，林依晨被爆出“暴瘦”状态不佳，而在发布会现场，林依晨不仅面色红润，还大方自曝2018幸福升级计划“私人计划期待已久，希望可以成真”，似回应新年生宝宝计划。

《欢乐中国人》

中国网娱乐1月26日讯 “长在段子上”的撒贝宁原来是全能歌手？李晨卖力秀麻花腿差点摔倒。央视《欢乐中国人》第二季发布会中，撒贝宁、李晨倾尽全力比拼个人技能，碰撞火花十足，现场究竟发生了什么？

撒贝宁拜师00后学唱梨花颂李晨卖力秀麻花腿险摔倒

原来，这是发布会现场为嘉宾们设置的一道预先体验节目“难题”。来自加拿大的11岁华裔京剧男童王泓翔，给各位嘉宾教唱《梨花颂》。这位00后的小老师王泓翔一亮嗓，就惊艳了全场听众。撒贝宁跟着00后小老师学唱，一开嗓中气十足的唱腔就俘获了全场阵阵掌声。时而机智幽默，时而端庄严肃，亦庄亦谐的撒贝宁，原来也是一个全能歌手。

李晨

大黑牛李晨明显也被这波奇操作给震住，大呼“我先下去了”。可嘴上说着拒绝，敬业又机智的“大黑牛”，还是提议和小老师王泓翔唱双簧。五音不够，表演来凑，在小老师给力助唱下，李晨卖力比兰花指，秀“麻花腿”不成还险些摔到。网友忍不住爆笑调侃：欢乐是很欢乐，可大黑牛你的偶像包袱呢，范冰冰看了想打人。

林依晨

海清缺席发布会似喜事将近林依晨自曝新年私人计划备孕迎子

近日，有媒体拍摄到海清独自出现在医院妇产科，似是怀上二胎喜事将近。巧合的是，发布会当天，海清并未亲自现身，而是通过vcr和同伴们互动，也让现场准备追问的媒体扑了个空……不过，视频中的海清状态良好，似乎也想把幸福能量传递给同伴，俏皮抛问题问大家2018年的幸福升级计划。

此前，林依晨被爆出“暴瘦”状态不佳，而在发布会现场，林依晨不仅面色红润，还大方自曝2018幸福升级计划“私人计划期待已久，希望可以成真”，似回应新年生宝宝计划，力破厌食症传闻，也让在网上一直关注她的“湘琴粉催子大军”终于舒了一口气。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）