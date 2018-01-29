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杨幂力挺旗下艺人李溪芮, 三部剧霸屏, 网友吐槽不红

2018年01月29日 06:40 新浪看点
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更尴尬的是李溪芮在未播剧《东山晴后雪》中的造型和前两部作品的造型完全一样，让人傻傻分不清，到底谁是水光谁是乔安好，更像是走错了片场一样的尴尬，被网友吐槽没有可塑造性。

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　　文章原标题：杨幂力挺旗下艺人李溪芮， 三部剧霸屏， 却被网友吐槽： 难怪她不红

　　文章来源微信公众号：成成的冰姐

杨幂旗下艺人李溪芮杨幂旗下艺人李溪芮

　　目前杨幂旗下艺人李溪芮三部作品已经有两部已经开始开播，作为杨幂旗下艺人也是非常受到网友的关注，迪丽热巴李溪芮同是杨幂旗下艺人，相比之下，迪丽热巴的人气要比昕锐的人气高很多，李溪芮更是气势汹汹么熊梓淇主演的《国民老公》，也在开播后受到很高的评价。

合影合影

　　李溪芮登上热搜并不是因为她的新剧和她的演技，而是因为她大大长腿，因为她的大长腿也是圈粉无数，然而演技和造型却被网友纷纷吐槽，在《我在桥上看风景》的电视剧中，李溪芮的演技好像并没有什么特别，更像是背台词一样，造型也和《国民老公》的造型一样，没有变化。

《东山晴后雪》《东山晴后雪》

　　更尴尬的是在未播剧《东山晴后雪》中的造型和前两部作品的造型完全一样，让人傻傻分不清，到底谁是水光谁是乔安好，更像是走错了片场一样的尴尬，被网友吐槽没有可塑造性。李溪芮的演技也没有在《漂亮的李慧珍》中的演技好呢？

李溪芮李溪芮

　　网友也是对李溪芮毫不客气“她一直目前好像所有电视剧都一个造型”“已成不嫌，就是演员火不起来的原因，会审美疲劳”“如果造型一样，说明可塑造性不高”“演技不是很好，看国民老公看的我尴尬了都”看样子大家更多的是对造型不满意，演技可以提升，但是自己需要改变。

网友评论网友评论

　　你们是喜欢李溪芮还是迪丽热巴呢？你们觉得李溪芮的表演怎么样呢？

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标签: 李溪芮我在桥上看风景东山晴后雪杨幂艺人

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