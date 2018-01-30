纪念邓丽君：尊重流行 就是尊重常识

上世纪六十年代，15岁的邓丽君开始出唱片，高峰期的频率居然是三个月两张。这个惊人频率背后，是当时台湾流行音乐歌手的匮乏，还有思想和市场上的庞大需求。

邓丽君昔日倩影。

毫无疑问，在1月29日迎来诞辰65周年的邓丽君是个传奇，有华人的地方除了有金庸，其实还少不了邓丽君。而将邓丽君造就为传奇的，是那个对流行文化无比渴望的大时代。

即使在多年后的今天，邓丽君的歌，甚至她的形象，仍然是各类选秀节目参赛者的一个重要选择，乃至有节目导师说过这样的话：“你模仿其他人，很难打动别人，但模仿邓丽君，可以。”

毫无疑问，在1月29日迎来诞辰65周年的邓丽君是个传奇，有华人的地方除了有金庸，其实还少不了邓丽君。

如果抛开一代人美好记忆这一加成，仅仅依靠甜美笑容、优雅举止和温婉歌声，邓丽君并不足以成为这样的传奇，也许成就仅止于一个登堂入室的歌手。她所代表的早期流行音乐，也有欠多元化。将邓丽君造就为传奇的，是那个对流行文化无比渴望的大时代。

上世纪六十年代，15岁的邓丽君开始出唱片，高峰期的频率居然是三个月两张。这个惊人频率背后，是当时台湾流行音乐歌手的匮乏，还有思想和市场上的庞大需求。

这个庞大的思想与市场需求，很快在香港和海外呈现，再之后便是大陆，邓丽君成为一个无可替代的时代符号。越是流行的，越是世界的，邓丽君诠释了这句话。

在此前很长一段时间里，女性“去性别化”都是“重要工作”，温婉柔美的邓丽君，使得刻意被抹除的女性特征重新回到人们的认知中。

同样，长期以来对个人意识和情感的抹杀，也随着邓丽君那没有说教没有口号的歌声，被重新唤醒。

后来崛起的大陆女歌手，罕有不模仿邓丽君者。直到王菲和田震的时代，仍以模仿、翻唱邓丽君为歌手生涯的必经之路。

还记得，当年大众音乐被区隔为靡靡之音的“流行音乐”和代表健康向上的“通俗音乐”，以至于有杂志的名字都叫《通俗音乐》，电视上的老艺术家们在接受访谈时，也一口一个“通俗音乐”。

从何时开始，人们放弃了“通俗音乐”一说，这是因为他们不再给“流行音乐”四个字强加别样含义。

在三十多年后的今天，回望邓丽君在大陆的流行，赋予再多社会意义也不为过。但如果从音乐本身考量，邓丽君只是将流行音乐做到了“凡有井水处，皆能咏柳词”的境界；但从社会意义来讲，她让人们回归常识，能够正视遇到的荒谬与缺陷。

换言之，尊重流行，就是在尊重常识。正如崔健所说：“邓丽君的价值是，流行歌曲开始出自非传统性的自由创造。”与此同时，人们感知于歌声中的情怀，开始在街上牵手、拥抱，开始不再讳言情爱。这种对人性的尊重，本身也是一种常识。

在无数人追忆的电影《甜蜜蜜》里，所有深情故事都有邓丽君那首《甜蜜蜜》作为背景，它的歌词是那么简单，却代表着常识与人性。邓丽君成为时代符号，恰恰因为她曾经呼唤常识的回归。

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