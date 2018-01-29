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韩雪自曝初次拍戏爷爷派警卫员看着，吓坏工作人员

2018年01月29日 17:27 新浪看点
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韩雪从小到大都是比较谦虚，并不认为自己在部队大院长大的就会很拽，很骄傲在韩雪出道拍戏的时候，也因为不放心，安排了家里的警卫员跟着前去。

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　　新闻来源：豪放的张爸

　　原标题：韩雪自曝初次拍戏爷爷派警卫员看着，吓坏工作人员：不能欺负她

韩雪韩雪

　　娱乐圈很多女明星背后都有着不为人知的家庭背景。很多网友对景甜和韩雪的背景很是好奇，特别是韩雪。韩雪自出道以来不传绯闻，不接拍吻戏更是很少有炒作话题。平平稳稳的在娱乐圈发展，就连手撕娱乐圈女明星的王思聪也没有对韩雪说出任何不好的话。

韩雪公开军事家庭背景韩雪公开军事家庭背景

　　而韩雪目前也在节目中公开回应了自己的军事家庭背景。承认自己是在部队大院长大的，物质上没有什么区别，自己爸爸挣一二百块钱，别人也是挣一二百块钱，并没有觉得自己会比其他小朋友有什么

　　优越感，只是其他小朋友会感觉在部队大院长大的小朋友会有非常的神秘感。

不能欺负韩雪不能欺负韩雪

　　韩雪从小到大都是比较谦虚，并不认为自己在部队大院长大的就会很拽，很骄傲在韩雪出道拍戏的时候，也因为不放心，安排了家里的警卫员跟着前去。而那个时候，韩雪的身份就被更多的人知道，在聊天的时候说，因为家里给自己配了警卫员，其他的明星也都在私下说不能欺负韩雪，他们家有警卫员这样的话。

他们家有警卫员他们家有警卫员

　　其实在娱乐圈韩雪一直靠的都是自己的实力，用自己的演技证明自己，并没有靠家里的家世背景而骄傲跋扈。在韩雪的意识里，自己的家庭和别人的家庭都是一样的。

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标签: 韩雪拍戏警卫员欺负吓坏

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