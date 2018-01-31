郭敬明做了什么？连杨幂都感慨：颠覆了我的价值观

杨幂在某次访谈中透露：自己拍《小时代》时，每天都被颠覆价值观，被郭敬明带来剧组的道具的价格吓呆了：一件只出现在电影里几秒钟的衣服，售价46万。

文章来源新浪看点自媒体：八卦先生

昨天郭敬明发了一条微博，虽然秒删了，但还是在网上引起一阵波澜。微博内容是郭敬明晒出新家刚装修完的浴缸图，浴缸非常大，足够10几个郭敬明一起搓澡。

郭敬明微博

郭敬明还自嘲了自己的体量：“突然懂了之前我定完浴缸尺寸之后，设计师好几次对我欲言又止的原因……”

这个浴缸，真大到可以让郭敬明在里面游泳了。网友们也不禁担心，郭敬明这个浴缸也太浪费水了，很不环保。不过郭敬明豪宅都是价值上亿的，每月多几百块水费不算什么吧？

评论

郭敬明靠“写”小说成名以来，关于他的争议就没停过，从身高到性取向，从抄袭到导演烂片，从致富到炫富，都是舆论的焦点。

不久前郭敬明和杜海涛在上海机场偶遇，两人站一块展现了真正的“最萌身高差”。

郭敬明

郭敬明可能得罪了摄影师，被拍到了很多尴尬的照片：穿着长款外套走红毯，身高就比座驾高出一个头……

迷你

就连毒舌主持人金星也曾在节目中称呼他为“迷你作家”，还强调了是“抄袭不道歉”的作家，这两个条件组合在一起，谁都知道说的就是郭敬明了。

金星评论

虽然“其貌不扬”，但郭敬明可谓“艳福不浅”啊，跟各种一线女星都亲密接触过：穿着高跟鞋的林志玲抱起他来转圈圈，范冰冰给他公主抱，杨幂、谢依霖、郭碧婷、郭采洁四个女神一起抱……

抱抱

虽然跟女明星玩得很high，但郭敬明的性取向一直饱受争议。去年他旗下签约男作家李枫甚至公开控诉“7年前被郭敬明性骚扰”，虽然此事已经难以求证，但郭敬明之前的几条微博都有有点毁三观。

1、

2010年11月23日，郭敬明旗下男作家陈晨发微博：“等赶完稿我要[脱][胎][换][骨]！”，郭敬明的评论充满了内涵和暗示：“其实你只需要[脱]”，陈晨则害羞表示：又被您揭穿了。

陈晨评论

《小时代4》上映时，郭敬明曾在微博发男模锦荣（主演之一）的性感照片播报票房，有句话让人想入非非：“锦荣昨天是老公，今天是老宫”。

微博

关于郭敬明的奢侈，那在圈内也是出了名的。

杨幂在某次访谈中透露：自己拍《小时代》时，每天都被颠覆价值观，被郭敬明带来剧组的道具的价格吓呆了：一件只出现在电影里几秒钟的衣服，售价46万；陈学冬穿的一件毛衣，价格8万多；很多家具都是从郭敬明家里搬过来，一个灯就16万……

杨幂惊叹

郭敬明之前也很喜欢在微博上炫富：把直升机当玩具，豪宅内各种豪华家具，豪华座驾……

郭敬明座驾

网友从他晒出的照片中发现，他家里的雨伞是5千块一把的；笔筒1500一个；水晶灯和落地灯价值40多万；书桌和地毯上百万……家具实在太多，所以郭敬明曾霸气地说：“偶尔为放家具我会买屋子”。

他在上海买下的一套古董洋房（三栋联排别墅），就价值几亿了，公司和住宅都安排在里面。

豪宅

不过郭敬明觉得自己并不是在炫富，也不接受网友们的指责，他说：“我一点都不觉得你可以指责我乱花钱，因为那是我辛苦赚来的。”

辛苦赚钱

他还曾说：“我每一笔钱都是自己，要么是辛辛苦苦写出来的，要么是辛辛苦苦在片场拍出来的。”

郭敬明

郭敬明说得这么坦坦荡荡，难道忘了“抄袭门”事件吗？当然，抄书也很辛苦的，并不是谁都能抄得那么好，抄成了畅销书，这也是他的本事。

不过郭敬明为什么发了那条微博就秒删了呢？是实在忍不住“炫富瘾”吗？发完之后又怕被骂，又删了。

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