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“消失”近一月！彭于晏终晒自拍斜眼看超搞笑

2018年01月31日 07:47 新浪娱乐
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网友们看到“消失”近一个月的彭于晏晒自拍，纷纷评论道：“你们对短暂有什么误解，消失的也太久了”、“好想你呀”。

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彭于晏彭于晏

　　新浪娱乐讯 1月30日，许久没有更博彭于晏[微博]通过工作室官微更新了几张自拍，并且配文：“偶尔短暂的‘消失’，其实是为了自我沉淀，享受自我充电的乐趣。”配图是四张侧脸自拍，彭于晏肩膀上还放了一只玩偶，斜眼看表情非常搞笑。

　　网友们看到“消失”近一个月的彭于晏晒自拍，纷纷评论道：“你们对短暂有什么误解，消失的也太久了”、“好想你呀”。

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标签: 彭于晏搞笑斜眼晒自拍消失

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