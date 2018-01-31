张艺兴选“偶像”很严肃，称入戏太深

《极限挑战》里那个软萌的“绵羊兴”，在《偶像练习生》里，多数时候都保持着严肃表情，一丝不苟地点评着练习生表演，选手们垂着头说自己快要被他吓哭了。

张艺兴在节目中严肃认真，和在其他综艺节目中的表现很有反差。

李荣浩

欧阳靖

王嘉尔

程潇

周洁琼

《偶像练习生》节目中100名选手在4个月中进行封闭式训练和录制，并经过层层筛选选出9人，组成偶像男团。张艺兴担任全民制作人代表，李荣浩、王嘉尔、欧阳靖、程潇、周洁琼在内的五位导师分别担任音乐、说唱和舞蹈导师，其中，张艺兴在节目首期就出人意料，和之前在综艺真人秀中的表现反差很大，新京报独家专访了节目总制片人姜滨以及全民制作人代表张艺兴。

请张艺兴是看重他的专业

节目的核心人物“全民制作人代表”张艺兴曾在海外度过4年半的练习生生活，如今已经是中国最具人气和实力的偶像之一。姜滨表示，在确认合作之前，节目组和张艺兴沟通了很多次。“我们想找到具有专业高度、专业能力，且有过练习生经历的人来做我们的全民制作人代表，而张艺兴正是这样的人。他知道练习生会经历什么样的问题，会有多压抑的心情，也知道他们在何种境况下会对舞台产生极度的渴望，所以我们从一开始就选中了张艺兴作为全民制作人代表的角色。”

第一次当制作人的张艺兴在节目中的表现也出人意料。《极限挑战》里那个软萌的“绵羊兴”，在《偶像练习生》里，多数时候都保持着严肃表情，一丝不苟地点评着练习生表演，选手们垂着头说自己快要被他吓哭了。张艺兴一次次点评选手的舞蹈中缺乏“balance”，第一期节目下来，他说了至少七八十个“balance”：“balance就是你对着镜子找到自己跳舞时手抬起来最好看的位置，让身体记住最熟悉最完美的动作。”

姜滨说，他更愿意用专注这个词代替严厉，“他是对待专业严厉，并不是对人很严厉，这是他重视专业性的一种传递。”

[总制片人点评导师]

音乐导师李荣浩很少在综艺节目中出现，他在导师中人气很高，在节目中恪守自己的情绪不能影响选手，“我不能影响他们”也成为一大流行语。

姜滨：对于音乐类导师的考量，我们不希望单纯找一个歌手过来教大家唱歌。因为很多练习生的声乐能力还没有那么成熟，他们需要的不仅仅是基础的发声练习，更需要对音乐的理解，以及舞台表演当中的各种技巧。所以这位音乐导师是要具有制作人能力的。而且李荣浩并没有上过太多综艺节目，有更多发挥的空间。

说唱导师欧阳靖和王嘉尔是《偶像练习生》的“气氛制造者”，一听到有人想学说唱，眼睛就发亮，在大家疲累低迷的时候会主动活跃气氛。

姜滨：一方面我们需要有能力、有经验的偶像类说唱导师去更好地指导练习生对说唱的理解，因此我们选择了王嘉尔。另一方面希望能够让两位导师在节目中呈现有趣的互动，而王嘉尔和欧阳靖原本就认识且关系很好。欧阳靖在说唱教学的实操和专业度上也有非常好的体现。

舞蹈导师程潇和周洁琼不仅是节目的颜值担当，更是对练习生们的舞蹈训练进行相当严格的指导。

姜滨：程潇和周洁琼的经历能够传递更好的训练方法和正确的努力方向。同时，她们的舞蹈基础能力非常扎实。两位都是女团的成员。我们也考虑到在一档看到的都是男性的节目中，是需要有女生的角色为节目增添光彩的。

张艺兴专访

练习生最重要的是不要浪费时间

新京报：看第一期大家觉得你特别让人意外，很严格，和你之前在真人秀中的形象差别很大，哪个才是你比较真实的个性？

张艺兴：都比较真实，真人秀里面也是我比较真实的状态，在专业方面就是这样会严肃些。

新京报：做全民制作人代表和此前录制真人秀相比，感受上有什么不同？

张艺兴：这次我没有把它当成综艺来做，是真的有用心、负责任地在做，可能自己入戏太深吧。

新京报：你自己比较看重选手的哪一点？会偏爱什么类型的选手吗？

张艺兴：都看重，什么都得看重。你要全方位地分析每一个人，要多去跟节目组的工作人员交流，问问每个人的表现，全方面来看。都喜欢，每一位选手都非常喜欢。

新京报：很多人都觉得你的“Balance”要火，录制的时候怎么想到会反复强调这个词的？

张艺兴：他们的问题就是balance有问题，所以就只能是强调这个。慢慢来吧，从balance到力量再到控制，这是一个过程，首先动作都没到位，怎么去强调下一步控制呢。

新京报：以你个人的经历来看，一名练习生要做好哪些部分，才有可能突出重围，成为一名优秀的艺人？

张艺兴：这还真不好说，最重要的是不要浪费时间。

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