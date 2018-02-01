雷佳音被大十岁的林志颖叫大哥，巨委屈了

雷佳音真的是巨委屈了。因为长得有那么一丢丢着急，明明是货真价实的80后，却总是被惊叹年龄。之前他采访说胡歌是他的学长。

文章原标题：长得着急是种怎样的体验？被大十岁的林志颖叫大哥，雷佳音巨委屈了

被大了近十岁的人叫大哥？？？

雷佳音最近的一个采访笑死我了，回忆当年他和林志颖拍戏的经历。

本来一开始见到林志颖，又是和人演兄弟，忒兴奋。

和林志颖搭戏

咱们80后小时候的偶像呢！

看大明星

结果，被林志颖一开口就叫大哥。

叫大哥

你造的，林志颖是74年的，而雷佳音83年。

比林志颖小了近十岁

林志颖年龄

雷佳音年龄

来自雷大头的自我挽尊——因为剧本写得我长得老！

都怪剧本

哈哈哈哈哈哈，莫名看着有点心酸呢！

雷佳音当年和林志颖合作的那部剧，10年的《单身公主相亲记》

林志颖和赵靓是男女主，这部剧还有郭品超、郑恺、洪小铃

单身公主相亲记

雷佳音说他在里面演了个男三号。

演戏

10年那会，年龄还算比较鲜肉的前夫哥，已经开始演大叔了。

剧照

剧里他和林志颖的同框。。。。

论保养的重要性，没有对比没伤害！

两个人同框

但是讲真啊，一般人和林志颖比，是没几个能赢的。

毕竟他是出了名的童颜。会保养，娃娃脸，减龄UP

童颜

谁能想到他和郭德纲是同龄人呢

林志颖 郭德纲



林志颖 郭德纲



可雷佳音真的是巨委屈了。

因为长得有那么一丢丢着急，明明是货真价实的80后，却总是被惊叹年龄。

之前他采访说胡歌是他的学长。

比胡歌小

一群吃瓜群众震惊——

哈？雷佳音居然比胡歌小！

然而事实就是，胡歌82的，雷佳音83的，雷佳音大一的时候，胡歌大二。

他对自己的路线认知倒是很清晰。

曲线救国

看学长胡歌当年爆红后，就知道自己该曲线救国了。

没演过啥鲜肉角色

印象中他好像一直就没演过啥鲜肉角色，从出道就是大叔型角色。

04年的第一部剧，演的角色就是这个画风。

大叔角色

剧照

《回家的诱惑》里演品如哥哥。

回家的诱惑

明明比秋瓷炫小，演她哥也是没啥违和感。

回家的诱惑

长得是有那么一点点着急，不过他这种长相还是很抗老的！

现在和十年前就没啥差别。

抗老

二十岁长这样，以后四十岁也长这样23333333333

雷佳音

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