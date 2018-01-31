移动客户端

金牌制作人批霉霉：对她的音乐否定和鄙视

2018年01月31日 10:01 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

当主持人问到他是否喜欢泰勒·斯威夫特时，琼斯给的回答却是“介于否定和鄙视之间”。并对人们评价她为“当代最伟大的作曲者之一”非常不赞同。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
昆西·琼斯、泰勒·斯威夫特昆西·琼斯、泰勒·斯威夫特

　　新浪娱乐讯 据国外媒体报道，昆西·琼斯（Quincy Delight Jones II）是美国成就卓越的黑人音乐艺术家和唱片专辑制作人。他曾经同许多大牌歌手合作过，但看来短时间内却不会与“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）合作了。

　　在接受GQ杂志的采访时，这位获了28所格莱美奖的黑人艺术家讨论了许多话题，也包括了自己最喜爱的当代歌手。琼斯提名了许多名字，包括亨德里克·拉玛（Kendrick Lamar），布鲁诺·玛斯（Bruno Mars），德雷克（Drake），卢达克里斯（Ludacris）等。但当主持人问到他是否喜欢泰勒·斯威夫特时，琼斯给的回答却是“介于否定和鄙视之间”。

　　在采访刚开始时，琼斯就表明自己经常因为说话直接而惹上麻烦，甚至连女儿都叫他“大嘴巴”，但他仍然没有放弃对斯威夫特的批评，并对人们评价她为“当代最伟大的作曲者之一”非常不赞同。

　　当主持人问他为何对斯威夫特有此评价时，琼斯说：“因为我们需要真正的歌，而非仅仅一段顺耳的旋律。你必须要知道你在干什么——这就是她缺失的地方……任何成功都需要工作，而你开始工作之前，要从最基础的字母表和字典学起，才能写歌。”

　　而被问到如果自己帮斯威夫特制作专辑时会怎么做，琼斯回答到：“我会想办法吧。她的歌非常烂，但人们却没有意识到。一首很棒的歌能让一个很糟的歌手成为明星，但一首烂歌却不能被好的歌手拯救。我五十年前就学到了这个道理。有人说斯威夫特的歌很棒，这是他们没意识到事实。我在这行已经干了七十年，看遍了一切。自负和傲慢并不能成事。”

　　目前斯威夫特的代表并未就琼斯的言论进行回复。（球菌/文）

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 泰勒·斯威夫特琼斯霉霉制作人批评

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

穷小子变高富帅台上羞辱前任女友，涂磊：神经病

[详细]
2018年01月25日 14:06
涂磊 富帅 穷小子 女友 台上

女生和男票分手后的24小时，如此实力演绎，可以说是戏精本尊了！新年新套路...

女生和男票分手后的24小时，如此实力演绎，可以说是戏精本尊了！ ​[详细]
2018年01月19日 20:00
女生 套路

小三太嚣张，原配儿子忍不住给了她一巴掌，真解气不要脸就该打

[详细]
2018年01月02日 09:35
不要脸 原配 嚣张 一巴掌 儿子

分手两年, 前女友打电话说她怀孕了! 原来不孕不育的是她男友!

[详细]
2017年12月22日 15:18
男友 不孕不育 前女友 怀孕

丈母娘几次三番加彩礼钱，男子一气之下拒绝结婚

[详细]
2018年01月22日 14:49
一气之下 男子 丈母娘 彩礼钱 结婚