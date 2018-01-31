金牌制作人批霉霉：对她的音乐否定和鄙视

当主持人问到他是否喜欢泰勒·斯威夫特时，琼斯给的回答却是“介于否定和鄙视之间”。并对人们评价她为“当代最伟大的作曲者之一”非常不赞同。

昆西·琼斯、泰勒·斯威夫特

新浪娱乐讯 据国外媒体报道，昆西·琼斯（Quincy Delight Jones II）是美国成就卓越的黑人音乐艺术家和唱片专辑制作人。他曾经同许多大牌歌手合作过，但看来短时间内却不会与“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）合作了。

在接受GQ杂志的采访时，这位获了28所格莱美奖的黑人艺术家讨论了许多话题，也包括了自己最喜爱的当代歌手。琼斯提名了许多名字，包括亨德里克·拉玛（Kendrick Lamar），布鲁诺·玛斯（Bruno Mars），德雷克（Drake），卢达克里斯（Ludacris）等。但当主持人问到他是否喜欢泰勒·斯威夫特时，琼斯给的回答却是“介于否定和鄙视之间”。

在采访刚开始时，琼斯就表明自己经常因为说话直接而惹上麻烦，甚至连女儿都叫他“大嘴巴”，但他仍然没有放弃对斯威夫特的批评，并对人们评价她为“当代最伟大的作曲者之一”非常不赞同。

当主持人问他为何对斯威夫特有此评价时，琼斯说：“因为我们需要真正的歌，而非仅仅一段顺耳的旋律。你必须要知道你在干什么——这就是她缺失的地方……任何成功都需要工作，而你开始工作之前，要从最基础的字母表和字典学起，才能写歌。”

而被问到如果自己帮斯威夫特制作专辑时会怎么做，琼斯回答到：“我会想办法吧。她的歌非常烂，但人们却没有意识到。一首很棒的歌能让一个很糟的歌手成为明星，但一首烂歌却不能被好的歌手拯救。我五十年前就学到了这个道理。有人说斯威夫特的歌很棒，这是他们没意识到事实。我在这行已经干了七十年，看遍了一切。自负和傲慢并不能成事。”

目前斯威夫特的代表并未就琼斯的言论进行回复。（球菌/文）

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