张嘉译谈“演员”职业：喜欢行业里每项工作

《急诊科医生》张嘉译：总要有不变 来抵抗瞬息万变

2017年“张嘉译年”的势头还在延续，2018伊始已经有几部张嘉译主演的剧官宣了定档或海报，《急诊科医生》湖北卫视播出还未过半，河北卫视1月31日马上跟进开播。收视保障、霸屏专业户、魅力型男大叔的背后，是专注演戏二十年的倔强和执着。

张嘉译本人没有开通微博，唯一官方发声的工作室微博粉丝仅14万，低调不炒作。演员和明星之间，张嘉译是难得有明显界限的那种人。从演员张嘉译的身份上，你甚至可以一窥影视行业的变迁，他的每一部代表作，在电视剧史上都是具有里程碑意义的作品。他身上有传统中国式男人的性格大气稳重、仗义担当，所以一直走最传统也最难走的路子——只培养自己当实力派。从青葱少年到成熟大叔，张嘉译的变与不变，告诉我们在这个时代，总要有些不变，来抵抗瞬息万变。

急诊科医生

大叔的少年时代 上大学开洗衣店创业

作为圈内“型男大叔”的代表人物，“稳重、有责任感、有男人味，还有点小可爱”，这些特质让张嘉译“优质大叔”的形象闪闪发光。张嘉译本人可不这么想，“我觉得我20岁出道的话，她们就该喜欢20岁的我了。我当年也是很鲜的，那个时候就是晃荡去了。”十几岁的张嘉译，老师奔着让他当“喜剧演员”上了电影学院，除了上课学习，还和室友琢磨赚钱的招，“我们开过洗衣店，当时有两台旧洗衣机，一个是单筒的，一个是双桶带甩干的。楼上楼下游说同学来洗衣服，承诺人家10块钱洗一个月。”但是洗了拧、拧了晾，太累了，洗过一次之后，“几个人就受不了了，觉得这活没法儿干了，在水房贴了一个告示：宣告洗衣店破产。”

20多岁的“晃荡”，源于张嘉译对自己的定位：“按实力派来培养自己”，他一直记得从电影学院毕业时老师给的寄语，“你们都太年轻，真正有戏演、能扛起来的时候，得到30岁以后，有成熟男人的感觉之后，才能有戏演。”张嘉译听进去了，以后也照着做了，因为他相信“时间会把一个认真的演员熬成表演艺术家”。

天生大演员 太热爱演戏这个行当

做演员在一定程度上确实需要天赋，才会有天生镜头感、高级电影脸一说。张嘉译从电影学院毕业后，服从分配到了西安电影制片厂，从剧务到副导演啥都干，一呆就是九年。“我是真的热爱这个职业，所以这个行业里的每一项工作对我来说，都是喜欢的。最终，经过各个部门的配合，呈现出来的作品，我自己会觉得特美，享受其中。”

遇到“宋思明”之时，张嘉译到了“能扛起来的时候”，所有的厚积薄发，都在“宋思明”身上体现的淋漓尽致。此时的张嘉译，在角色中融入个人气质，形成了稳定而独特的表演风格——角色设定加上个人魅力，演啥都散发十足“爷们儿”劲儿，“男神大叔”地位日益巩固。而随着资本涌入，文艺市场日渐繁荣，张嘉译也在思考角色作品和资本、市场、观众之间的关系，“以前拍戏，我只拍自己喜欢的”，后来发现“观众喜欢的跟你喜欢的不一样，我就越来越不敢判断了，年轻人喜欢什么我真不知道。”绕了一圈，张嘉译还是决定遵从本心，“我喜欢什么就给他们呈现什么吧！因为我不喜欢的，我也呈现不好啊。”所以有了史诗级大剧《白鹿原》，有了爱情轻喜剧《我的！体育老师》，有了医疗行业剧《急诊科医生》，每个角色都是他，每个角色也都不尽相同。

除了角色作品 还有最想给观众留下的

2018年第一天，张嘉译拿到了对过去2017年最好诠释的一个奖项——“年度实力剧星”，这也是他第三次拿到这个奖。如颁奖词所说：从白嘉轩到何建一，精准拿捏人物灵魂；从曲闽京到马克，深度塑造人物性格；他的角色过目不忘，轻描淡写中直击心灵，他的台词平凡有力，举重若轻里剖析人性；2017年6部大戏，实力担纲，他是值得观众瞩目的年度荧屏焦点！

从《蜗居》到《悬崖》到《白鹿原》，张嘉译不同时期的代表作，也是中国电视剧史上里程碑式的作品。作为电视人中的“中坚力量”，张嘉译创造历史也见证当下，忠实记录下了中国电视剧的发展进程。从创作为本到资本、流量异军突起，风云变幻的时代，他还是最挺直的脊梁。

（本文根据报道整理）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）