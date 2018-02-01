2017中国慈善名人榜 baby晓明夫妇蝉联前三甲

名单

日前，由《中国慈善家》杂志评选的第五届“2017年中国慈善名人榜”火热揭晓！令人注意的是，Angelababy黄晓明夫妇在慈善事业持续发力，以84的总评分位列第三名，这也是Angelababy黄晓明夫妇继2015年、2016年登入中国慈善名人榜前三甲后第三次获此殊荣。

慈善无小事，长久以来baby晓明夫妇都一往无前地践行着一个公众人物的慈善行动力。不断为一系列线上、线下慈善项目奔波的AH夫妇，五次携手芭莎慈善共同完成公益活动，拍卖善品、捐赠善款及救护车。在过去十多年的时间里，两人连续三年上榜中国慈善名人榜前三甲、“首善夫妇”、“最具慈善影响力明星”等一个又一个荣誉表彰并没有让baby晓明夫妇放缓公益的脚步，而是更加努力地践行着一个公众人物的责任和爱心。

值得一提的是，前不久Angelababy还获娱乐白皮书评为明星公益影响力第一名。自今年1月份以来，迎来了儿子“小海绵”降临、升级为新手妈妈的Angelababy面对儿童成长问题上，更是比过去多了一份别样的情愫。产后回归的baby并没有松懈她扶持公益项目的步伐，而是更加不遗余力地投身于儿童和老人方面的公益慈善。今年六一儿童节获任中国儿童发展亲善大使的baby，不但出席“农村学生营养改善专题研讨会”公益活动并积极发言，而后还积极号召大家关注“点亮星空山村幼儿园”儿童公益项目，坚持为中国贫困地区的弱势儿童持续发声。一直以来，baby对公益慈善活动的行动力巨大，曾以爱心大使身份加入“2013嫣然之旅”青海站的行程，到青海探访唇腭裂儿童，并为公益拍摄微电影《天使的希望》，而在这次公益电影拍摄过程中，baby因高原反应病倒入院，在医院打吊瓶到凌晨4点，第二天依然带病完成了拍摄，随后还去往医院探望唇腭裂手术后的藏族儿童。出道十年以来，baby一直坚持不断地资助贫困儿童、救助听障儿童、脑瘫儿童、参与公益竞拍、帮助失学儿童创造学习条件、成立“关爱宝贝”慈善基金、为弱势群体捐资、探访孤寡老人，呼吁社会关注弱势群体的平等诉求。作为演员代表，同时也是一个新妈妈代表，Angelababy一次又一次的展现了她在公益事业上的积极正能量。

因为满满的正能量，Angelababy得到了许多认可。2017年8月，Angelababy再度投身国际环保组织野生救援（WildAid）野生蔬食项目，担任“野生救援蔬食项目大使”并拍摄公益宣传片，这也是baby第二次携手野生救援。在此之前，Angelababy还担任WildAid野生救援穿山甲保护项目大使并为其拍摄公益宣传大片，多次在社交平台上呼吁大家关注野生动物保护，选择有益健康、对环境友好的可持续生活方式，拒绝购买濒危野生动物制品，用自身的影响力和关注度将公益目标向社会传播。同时，也期待在公众人物的带动下，大家可以积极参与到公益活动里，为中国公益慈善事业贡献更多力量！

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