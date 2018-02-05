盘点明星吃相，林更新咬烤肠，就服吴京的那碗面

黄晓明之前有段时间因为要减肥，所以在正餐的时候都只吃蔬菜，当时黄晓明就直接拿着生菜叶子开始咀嚼，网友们表示：黄晓明的这一份敬业心也真是无人能及了。

文章原标题：盘点明星吃相，林更新咬烤肠，赵本山嚼冰棍，就服吴京的那碗面

文章来源新浪看点：小林子看娱乐

在现在网络比较发达的情况下，明星们的一举一动似乎都受到了大众的关注，而明星们吃东西的样子也无可避免的进入了大众视线，今天小编就来为大家盘点一下明星们的吃相。

黄晓明

首先要说的就是教主黄晓明，黄晓明之前有段时间因为要减肥，所以在正餐的时候都只吃蔬菜，当时黄晓明就直接拿着生菜叶子开始咀嚼，网友们表示：黄晓明的这一份敬业心也真是无人能及了。

广坤

而在乡村爱情这部作品之中，有着出色表演的演员广坤在平时业余的生活中就非常喜欢开直播，而且广坤最喜欢吃的就是螃蟹。

林更新

在2017年，凭借楚乔传这部作品获得大众关注的男演员林更新，也一直都被大众称之为9亿少女的梦。林更新不仅在娱乐圈中拥有着极佳人缘，更重要的是：林更新也是一个彻头彻尾的吃货。林更新最喜欢吃的就是烤肠和辣条。

小沈阳

而小沈阳在笑傲江湖这部作品中，一边看武功秘籍一边吃胡萝卜的形象，也让大众非常的印象深刻，虽然小沈阳演的是一代大侠独孤求败，但是，小沈阳这样的诠释，让人完全无法感受到属于一代大侠的潇洒，反而是多了一些逗趣的幽默。

鹿晗

知名小鲜肉鹿晗的吃相也非常的讨喜，虽然鹿晗吃的大多都是蔬菜，但是从鹿晗的表情就可以看出，这菜的味道应该相当的不错。

赵本山

而人民老艺术家赵本山在私下的生活中也非常接地气，虽然赵本山在自己的演艺事业中获得了极高的成就，但是在平常的生活中，赵本山也会像普通人一样啃冰棍儿，而且赵本山啃起冰棍来也是相当的幽默。

吴京

然而在看了明星们吃东西的吃相之后，就让小编服气的应该就是吴京了，当时吴京在拍戏的时候，因为条件比较艰苦，所以就直接蹲在片场的草地里吃泡面，连个椅子都没有。虽然条件非常的艰苦，但是就是因为吴京能够克服重重困难，所以他才能够成为56亿影帝。

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