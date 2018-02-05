像谢娜这样的产前生活，在娱乐圈中怕是很少见吧

去年九月份，张杰和谢娜公布升级当父母的消息。而在此之前，谢娜就已经停工一段时间了。所以谢娜是完全放下工作，安心养胎的状态。

文：大象

今天娱乐圈最大的新闻！谢娜生了！

最早是张杰的歌迷会发出的消息。

话题

后来张杰微吧也在微博上确认谢娜已经升级当妈，并且两条微博都说了谢娜生的是一对双胞胎女儿！

双胞胎

上午十点，张杰发微博向大家报喜！是两个小姑娘没错了，张杰说一个在大声哭，另一个在吃手手（瞬间转化身份，新晋奶爸的叠语用的很溜）。

张杰

我们着重再把这张图贴出来一下！实在是太美好太圆满！

一家

不久后，谢娜转发张杰微博。杰爸、三姐妹。。。字里行间满满都是幸福。

产女

而让人真正泪目的是何炅的微博

哎，看着这些陪着我们长大的人一步步组建家庭、结婚生子，还真是感慨万千。

何炅发微博

另一方面，从今天中午开始，关于谢娜生女的后续消息开始多了起来。

比如双方父母前往医院探望。

新闻

医院

记者前去谢娜生产的仁济医院蹲守。

医院

粉丝都很有秩序地坐在一楼大厅守护着两个小宝宝等等。

爆料

之后还有曝料说谢娜这次生产，一天花费过万，主任亲自照料。

新闻

花销

凭借谢娜和张杰的国民度，估计类似的新闻还会持续一两天吧？

不管怎么说，怀孕十月不容易，升级当了爹妈更不容易。在这里还是要祝福谢娜和张杰幸福圆满，以后就是四口之家了。

张杰谢娜

我翻了翻谢娜生产之前的微博，突然间想到能跟大家聊聊女明星在生产之前都干了些什么。

我简单地比较了一下，谢娜真的算是很悠闲的产妇了。

张杰谢娜

我来举几个女明星的例子，大家自然就明白了。

先来看看圈内劳模杨幂。

杨幂是2014年6月份生的糯米，算起来2013年下半年就已经怀孕了。而这个时候，正是杨幂事业大爆的时期。

杨幂

所以我们看到杨幂在怀孕期间还在拍《小时代》！且当时是冬天，杨幂需要结合剧情穿得很华丽很养眼。

大冷天穿这么少

当时出来的路透图，大家都在说杨幂好拼什么的！大冷天穿这么少，更何况她还怀着孕。

怀孕

在当时众多路透图中，有一组图对吃瓜群众来说真的是暴击！

片中有时代姐妹花参加运动会的场景设定。

在操场上蹦跶

而杨幂怀着糯米还在操场上蹦跶欢呼！

杨幂

两年后，“杨氏姐妹花”中的另一员baby也怀孕了。

当时baby意料之中的暂时和《奔兄》说再见，可这不代表baby是专心在家养胎的前奏。

微博

baby还是有出席一些不需要耗费大体力的活动。

出活动

就像给某活动站台啊什么的~总之在baby怀孕期间，我们还是能时不时地在公开场合看到她。

baby

再来看看孙俪生小花妹妹的时候，也是往返于工作和生活之间。

为某大刊拍了大肚照。

怀孕

挺着肚子、踩着高跟还在出席活动。

怀孕

当然孙俪在怀小花妹妹期间，过得也是有诗情画意的一面。

画画。

画画

抄经

给等等做饭。

熊猫

并且仍然不忘担起“娱乐圈女中医”的重任

养生

那么现在我们再来看看谢娜的产前生活，用四川话说，那是真的很安逸了！

去年九月份，张杰和谢娜公布升级当父母的消息。

谢娜

而在此之前，谢娜就已经停工一段时间了。所以谢娜是完全放下工作，安心养胎的状态。

快乐大本营

怀孕之后的谢娜很少晒自拍，就算有自拍也是犹抱琵琶半遮面的画面。

犹抱琵琶半遮面

后来有了清晰的正脸照，大家发现怀孕之后的谢娜气色不错。

十分悠闲、十分惬意。

整个人的状态十分悠闲、十分惬意。

怀孕

谢娜怀孕期间

在谢娜怀孕期间，有过一次公开亮相，是为了她自己的品牌站台。

胖了

那个时候的谢娜虽然胖了一些，但精神头儿特别足！

值得一说的是，那天她为自家品牌站台，身边还有何炅和杜海涛两位老友保驾护航。

何炅 谢娜 杜海涛



这就是了，为什么谢娜的产前生活给我一种很悠闲的感觉，是因为她隔三差五就在微博上晒谁谁谁又来看她了！

以快乐家族为主，何炅打头阵。

何炅 谢娜



何炅去看望谢娜时发了一条很简单但很让人动容的微博：因为你幸福所以我幸福。

何炅 张杰



快乐家族去看怀孕中的谢娜，在我们看来完全是意料之中。每次看到他们的合照，也要感叹一下老友“爱人在身边、老友在对面”的生活真好。

维嘉

吴昕

嗯……谢娜和杜海涛的合照我不是没有找到，是只有谢娜拍的杜海涛……

（给大家科普一下这张照片。杜海涛拎着甜品去看谢娜，自己越看越犯馋，然后把甜品给吃了……）

海涛

除了快乐家族，还有拎着核桃去看谢娜的杨迪（整这么大牌的包装袋也是很做作噢）

杨迪

拎着小鹿去看谢娜的奚梦瑶。

奚梦瑶探望

小礼物

以及带着满满爱去看望谢娜的《快本》导演组。

合影

有时候人不到心意也到了！诸如此类的小礼物，是说也说不完的。

送花

有朋友有礼物还有美食，她真的属于经常晒的那种孕妇吼！

食谱

and公布怀孕之前，她还有说过连吃了两天的火锅。

火锅

谢娜在怀孕期间不仅猛吃，还发过微博教大家怎么做。

比如四川牛肉干的做法

做法

做饭之余还要做各种玩偶。据谢娜所说，很多圈内人找她预定……

做玩偶

一边做玩偶，一边还要帮张杰织围巾！生活也是很充实了啊。

谢娜

与此同时不忘“调戏”各路人员。

什么减肥成功的表弟啊~

表弟

开始走红的小方啦~

小方

重新胖起来的杜海涛啦~

杜海涛胖了

老友过生日，她也要应景发祝福。

祝福

没人过生日就发一些她在《快本》的搞笑瞬间。

吹风游戏

我是感觉谢娜这么一个欢脱的人，在家养胎这么久应该也是很想念舞台和聚光灯的！

微博

现在两个小宝贝出生了，估计谢娜更新微博的速度就慢了。

生娃前谢女士很忙，生娃后谢女士更忙！

好啦~再次祝福二位，祝福两个小宝贝！

谢娜张杰

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