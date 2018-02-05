像谢娜这样的产前生活，在娱乐圈中怕是很少见吧

文：大象
今天娱乐圈最大的新闻！谢娜生了！
最早是张杰的歌迷会发出的消息。
后来张杰微吧也在微博上确认谢娜已经升级当妈，并且两条微博都说了谢娜生的是一对双胞胎女儿！
上午十点，张杰发微博向大家报喜！是两个小姑娘没错了，张杰说一个在大声哭，另一个在吃手手（瞬间转化身份，新晋奶爸的叠语用的很溜）。
我们着重再把这张图贴出来一下！实在是太美好太圆满！
不久后，谢娜转发张杰微博。杰爸、三姐妹。。。字里行间满满都是幸福。
而让人真正泪目的是何炅的微博
哎，看着这些陪着我们长大的人一步步组建家庭、结婚生子，还真是感慨万千。
另一方面，从今天中午开始，关于谢娜生女的后续消息开始多了起来。
比如双方父母前往医院探望。
记者前去谢娜生产的仁济医院蹲守。
粉丝都很有秩序地坐在一楼大厅守护着两个小宝宝等等。
之后还有曝料说谢娜这次生产，一天花费过万，主任亲自照料。
凭借谢娜和张杰的国民度，估计类似的新闻还会持续一两天吧？
不管怎么说，怀孕十月不容易，升级当了爹妈更不容易。在这里还是要祝福谢娜和张杰幸福圆满，以后就是四口之家了。
我翻了翻谢娜生产之前的微博，突然间想到能跟大家聊聊女明星在生产之前都干了些什么。
我简单地比较了一下，谢娜真的算是很悠闲的产妇了。
我来举几个女明星的例子，大家自然就明白了。
先来看看圈内劳模杨幂。
杨幂是2014年6月份生的糯米，算起来2013年下半年就已经怀孕了。而这个时候，正是杨幂事业大爆的时期。
所以我们看到杨幂在怀孕期间还在拍《小时代》！且当时是冬天，杨幂需要结合剧情穿得很华丽很养眼。
当时出来的路透图，大家都在说杨幂好拼什么的！大冷天穿这么少，更何况她还怀着孕。
在当时众多路透图中，有一组图对吃瓜群众来说真的是暴击！
片中有时代姐妹花参加运动会的场景设定。
而杨幂怀着糯米还在操场上蹦跶欢呼！
两年后，“杨氏姐妹花”中的另一员baby也怀孕了。
当时baby意料之中的暂时和《奔兄》说再见，可这不代表baby是专心在家养胎的前奏。
baby还是有出席一些不需要耗费大体力的活动。
就像给某活动站台啊什么的~总之在baby怀孕期间，我们还是能时不时地在公开场合看到她。
再来看看孙俪生小花妹妹的时候，也是往返于工作和生活之间。
为某大刊拍了大肚照。
挺着肚子、踩着高跟还在出席活动。
当然孙俪在怀小花妹妹期间，过得也是有诗情画意的一面。
画画。
给等等做饭。
并且仍然不忘担起“娱乐圈女中医”的重任
那么现在我们再来看看谢娜的产前生活，用四川话说，那是真的很安逸了！
去年九月份，张杰和谢娜公布升级当父母的消息。
而在此之前，谢娜就已经停工一段时间了。所以谢娜是完全放下工作，安心养胎的状态。
怀孕之后的谢娜很少晒自拍，就算有自拍也是犹抱琵琶半遮面的画面。
后来有了清晰的正脸照，大家发现怀孕之后的谢娜气色不错。
整个人的状态十分悠闲、十分惬意。
在谢娜怀孕期间，有过一次公开亮相，是为了她自己的品牌站台。
那个时候的谢娜虽然胖了一些，但精神头儿特别足！
值得一说的是，那天她为自家品牌站台，身边还有何炅和杜海涛两位老友保驾护航。
这就是了，为什么谢娜的产前生活给我一种很悠闲的感觉，是因为她隔三差五就在微博上晒谁谁谁又来看她了！
以快乐家族为主，何炅打头阵。
何炅去看望谢娜时发了一条很简单但很让人动容的微博：因为你幸福所以我幸福。
快乐家族去看怀孕中的谢娜，在我们看来完全是意料之中。每次看到他们的合照，也要感叹一下老友“爱人在身边、老友在对面”的生活真好。
嗯……谢娜和杜海涛的合照我不是没有找到，是只有谢娜拍的杜海涛……
（给大家科普一下这张照片。杜海涛拎着甜品去看谢娜，自己越看越犯馋，然后把甜品给吃了……）
除了快乐家族，还有拎着核桃去看谢娜的杨迪（整这么大牌的包装袋也是很做作噢）
拎着小鹿去看谢娜的奚梦瑶。
以及带着满满爱去看望谢娜的《快本》导演组。
有时候人不到心意也到了！诸如此类的小礼物，是说也说不完的。
有朋友有礼物还有美食，她真的属于经常晒的那种孕妇吼！
and公布怀孕之前，她还有说过连吃了两天的火锅。
谢娜在怀孕期间不仅猛吃，还发过微博教大家怎么做。
比如四川牛肉干的做法
做饭之余还要做各种玩偶。据谢娜所说，很多圈内人找她预定……
一边做玩偶，一边还要帮张杰织围巾！生活也是很充实了啊。
与此同时不忘“调戏”各路人员。
什么减肥成功的表弟啊~
开始走红的小方啦~
重新胖起来的杜海涛啦~
老友过生日，她也要应景发祝福。
没人过生日就发一些她在《快本》的搞笑瞬间。
我是感觉谢娜这么一个欢脱的人，在家养胎这么久应该也是很想念舞台和聚光灯的！
现在两个小宝贝出生了，估计谢娜更新微博的速度就慢了。
生娃前谢女士很忙，生娃后谢女士更忙！
好啦~再次祝福二位，祝福两个小宝贝！
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