太甜！张继科和景甜这碗狗粮我先干为敬了

昨天，张继科点赞了一条景甜的微博，二人亲密的互动引来无数人的猜疑。这两位看起来没什么交集的跨界人士，在去年十月份互相关注之后，也没有什么大动静，但是网友却感到一丝暧昧。

原标题：张继科和景甜这碗狗粮我先干为敬了

文章来源新浪看点：野兽派娱乐

今天，终于传出谢娜当妈的消息了，据说现场是这样的——

谢娜生了双胞胎女儿，张杰高兴地冲进产房，看见许多新生儿，问护士：哪两个是我的女儿？护士伸出指头说：看，杰个和娜个！

兴奋

娱乐圈除了这个喜事，昨晚阿娇还晒出了求婚戒指。

阿娇

有网友就说，被那些蛋糕吸引住了，根本不care钻戒。

蛋糕

蛋糕

阿娇会说，你们忽略钻戒没关系，最重要是忽略十年前的那场XX门就行。

这两天有媒体正在做十周年回顾，还记得阿娇在2008年2月那场发布会说的“很傻很天真吗？”

发布会

十年就这么快过去了。今晚阿娇就召开另一个发布会——婚讯发布会，和大家分享订婚的喜讯（是不是太隆重了？）所以麻烦各位的记忆自动覆盖。

明晃晃发糖

有人明晃晃发糖，就有人暗搓搓撒狗粮。

今天兽兽要来这里跟大家赌一把——张继科和景甜在一起了。

昨天，张继科点赞了一条景甜的微博，二人亲密的互动引来无数人的猜疑。

评论

兔子，爱心，也太暖了吧~

张继科评论

这两位看起来没什么交集的跨界人士，在去年十月份互相关注之后，也没有什么大动静，但是这几句对话却似乎让网友感到一丝暧昧。

很多网友看到后第一反应：“景甜不是有男朋友吗？”

众所周知，景甜一出道就坐拥各种资源，据悉都是这位男友大佬提供的。

景甜

2011年，景甜担任电影《战国》的女主，连身为男主角的孙红雷都吐槽。

吐槽

《警察故事2013》，又成了龙女郎。

龙女郎

近年甚至凭《金刚骷髅岛》、《环太平洋2》开始进军好莱坞。

剧照

景甜

景甜曾说男友是他的人生导师。

报道

今天也有网友就爆料说，景甜在去年已经和神秘男友分手。男未婚女未嫁恋上张继科也不足为奇。

评论

其实除了昨天的微博互动，很快就有网友发现张继科在去年10月29号发微博晒出一张图。

17年微博

放大图片却发现另有情况！科科这是在看哪部电视剧呢？怎么女主角脸都糊了呢？

电视剧

很快就有人发现，原来张继科是在撸大甜甜的剧啊！这也是对《大唐荣耀》爱得深沉。

景甜

所以，拍了大甜甜的电视剧画面，是几个意思？并且还有人指张继科PO出的第二张图也是意味深长。

张继科特别执迷这颗乒乓球，这颗球见证了他人生的跌宕起伏，还让他变得更加成熟，张继科这一条几年前的朋友圈就用了这颗乒乓球的照片

张继科

所以，如果张继科只是想表达对乒乓球的热爱，何必配上一张构图很杂乱的喝茶照片呢？裁掉电视机、只剩下茶盘，难道不是佛系感更强呢？

除了这些蛛丝马迹，张继科景甜还很可能同游了泰国普吉岛。去年11月16日，景甜到达普吉岛。

面朝大海

当时陈学冬还调侃她，她就幸福地说到：“今晚要看流星雨。”

陈学冬

跟谁看流星雨呢？有网友爆料就在同一时期，张继科也在泰国普吉岛。

抖音

张继科景甜疑似不停出游。在去年11月23日，景甜在下午5点多晒出一组九宫格美照。

出游

张继科也随后晒出一张“放空自己”的照片。还说“感恩一切，……随缘”

出游

2017年11月23日是感恩节，所以这两张图倒是关联不大，不过幸福的人总是要感恩一下的吧？

到了今年元旦，张继科发文说：“新年和往常不一样，因为我相信有一些特别的人，会在来年一直陪伴你守护你”。

新年

知名体育博主随后转发，调侃张继科没有公开恋情。莫非体育圈的人早已知道？

何霞

当时很多张继科粉丝到该博主下面谩骂，但当时没有证据，大家呵呵一下也就过去了。

网友评论

谁知今天随着各种“巧合”的证据被爆出，体育博主也跟着躺枪了。许多张继科粉丝又跑去该体育博主的微博下继续谩骂：“管好自己的嘴”。

被喷

这是被体育圈的人说中了的节奏吗？

除了别人的爆料，张继科本人也有一些行动。在前不久播出的《王者出击》里，在哈尔滨冰雪大世界，张继科亲手写下K??T的字样，T是谁？不少人都猜测是“科爱甜”的含义。

表白？

但非要说T是代表table tennis，张继科爱的就是乒乓球是也可以啦。

张继科

同个节目的尹正也提到了K??T这个梗

尹正

当时就有粉丝问K??T是啥意思，有人就回复说景甜。

意思

还有人发现张继科景甜穿的疑似是情侣装。

头像

这是景甜的微博头像。

景甜头像

除了这些，张继科还疑似当起了景甜的“柴可夫司机”。张继科的这一辆百万路虎不少观众应该不陌生。

车

前不久有人就看到景甜从一辆白色路虎上下车，同款车哟！

下车

去年11月7日，张继科出征德国，在机场被拍到了出发一幕。

张继科

手机屏幕被扫到了。。。

手机屏保

结果是这张可爱的屏保图片，兔子科科正在拔呀拔萝卜。

拔萝卜

科迷纷纷效仿偶像换手机图片。

萝卜

萝卜

而在去年年底，景甜参加的综艺里，景甜的发饰也有胡萝卜哟！

萝卜发卡

种种巧合碰到一起，这段恋情似乎变得越来越真。今天不少网友虽然感到震惊但也是表示祝福，男未婚女未嫁挺好的。

评论

也有不少粉丝直呼接受不了，说这些CP都是强行凑的。

同款问题

当然咯，他们双方没有公开我们还是只能以观望的状态看着这段“友情”。话说如果张继科和景甜某一天真的公开了，你们会看好他们的爱情吗？

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