这个综艺节目太厉害，至今没有一个流量敢来

第一位上场的嘉宾是韩雪，给自己起名为动画角色的她首次经典之声也选择了动画片，《海绵宝宝》。全英文配音，一人分饰两角，气息转换毫无压力。

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唉，自打微博关闭热搜榜以来，我这心里总感觉空落落的，吃瓜都找不到重点。不过仔细一想觉得这样也挺好，可以省掉刷热搜的时间用来看看有深度的娱乐圈。

韩雪

芒果台开年推出了一档新综艺《声临其境》大家都追了没？本来是冲着周先森去看的我，看完之后满脑子只剩下，啊啊啊啊啊啊，太好听了吧，这就是声音的魅力啊，赵立新声音真开口跪啊啊啊啊啊。

赵立新

对于本声控来说，基本看一期《声临其境》就能尖叫高兴一整期，搞得我金嗓子喉宝啥的吃的比人家配音嘉宾都要多了。

继“磁性之声”，“王的声音”，“绅士之声”之后，第四期节目首次迎来全员女生场——“迷人女声”。

《声临其境》

徐帆，韩雪，贾静雯，马思纯，从老戏骨到小鲜花，跨度很大了。

粉红猪小妹——韩雪

粉红猪小妹

第一位上场的嘉宾是韩雪，给自己起名为动画角色的她首次经典之声也选择了动画片，《海绵宝宝》。

配音海绵宝宝

全英文配音，一人分饰两角，气息转换毫无压力，大段的哭戏配音对于她来说完全不费力，甚至感觉她很乐在其中。

大哭

第二段配音，韩雪选择的是《星语心愿》。

配音《星语星愿》

因为两个配音片段之间留给嘉宾的时间太紧，这样对情绪，声线切换都要求很高，第一期周一围就因为前后角色反差巨大而不得不走到角落调整。这次韩雪也因为角色之间巨大的反差站在一旁“面壁”缓口气。

酝酿情绪

看完这一段只想表白韩雪的哭戏，真好看啊，皱起的眉毛，泫然欲泣的眼睛，当然声音也是软软的超好听。

声音超好听

小小姑娘——贾静雯

贾静雯

女神真的都是不老的吗，贾静雯真的还像个小姑娘一样啊。演绎《撒娇女人最好命》里的撒娇女感觉就是撒娇女本人了，好嗲好甜啊。

怎么可以吃兔兔

贾静雯本身是台湾人，嗲嗲的声音对她来说很简单，但是挑战《甄嬛传》却很考验咬字清晰，如果台湾腔会很跳戏。出乎意料的是她发音很标准，丝毫听不出台湾口音，情绪的拿捏也很到位。

配音《甄嬛传》

姐——徐帆

徐帆

徐帆老师这些年没怎么演戏，但是基本功还是很扎实啊。一出《康熙王朝》，一开口就带着历史的厚重感，感觉徐帆老师配音的孝庄太后完全可以归到“王的声音”那一期。

配音《康熙王朝》

徐帆老师第二段配音选择了《爱宠大机密》，配音的时候连表情都在用力，完全是疯了狂了的状态，听众都被她的配音所感染，仿佛身临其境。

配音《爱宠大机密》

大白鹅——马思纯

马思纯

这位年轻的金马影后毕业于中国传媒大学播音系，声音条件自然是好。但当她发出小黄人那种独特又搞笑的声音后还是很让人震惊，因为小黄人的语言完全是火星语嘛，叽里呱啦一大串儿她都记住了，而且音色超像。

配音小黄人

马思纯第二段配音是挑战《你好，疯子》中拥有多重人格的万茜，从低沉男声到病娇女声，再到高冷御姐声，哇，一挑三，也是很厉害啊。

配音《你好，疯子》

看到《声临其境》这种以声音为看点的节目很容易就让人想到娱乐圈的“数字小姐”，不念台词，滥用配音演员等事情。

数字小姐

配音演员最早是为译制片服务的，后来慢慢发展为国内影视剧配音也是为了让作品呈现得更完美，像《甄嬛传》女主采用配音是因为孙俪说话带一些南方口音，而故事背景是大清朝，当时说话是地道的北京口音。

因为口音原因

但现在好几部戏都是一个配音演员的声音完全就是对配音演员的浪费，这是让配音演员去弥补角色本身的差劲，而不是为角色增光添彩。

做演员，声台行表是基本功，不是露一张脸就够了。希望真心想吃演员这碗饭的人都努力打好基础，别演一部戏又是配音又是替身，那干脆把片酬都分给他们好了。

此番微博热搜榜被撤也算是给这些尚有不足的流量们提个醒，有时间多琢磨演技，多打磨自己，别净想着上热搜，你上热搜连个作品都没有，上去了又有啥用啊。

唉，来自一个恨流量不成演技派的吃瓜瞎操心群众的忠告。

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