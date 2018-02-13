逢年必有“西游记”电影，这股风潮还会吹多久？

这些年也不知怎么回事，每个春节档都少不了《西游记》题材电影前来贺岁，而且每部电影的阵容和出品方都有区别，很容易让观众不知哪部是哪部。

在《西游记女儿国》中，赵丽颖扮演女儿国国王。

《西游记之女儿国》将于今年大年初一正式公映。这部电影由郭富城、冯绍峰和赵丽颖主演，讲的是唐僧四师徒取经途中误入西梁女国的故事。为什么要这么介绍？因为怕观众搞混！毕竟这些年也不知怎么回事，每个春节档都少不了《西游记》题材电影前来贺岁，而且每部电影的阵容和出品方都有区别，很容易让观众不知哪部是哪部。不止春节档有《西游记》题材电影，其他时段也很常见各种形态的“猴哥”“师父”故事活跃在大银幕上。《西游记》怎么成为片商最爱的题材？很简单，观众喜欢！这么多《西游记》相关电影接连上映不奇怪，奇怪的是每部电影，票房少的三五亿元，多的能有十五六亿元。《西游记》简直是如今最有票房保证的IP了。

潮流源头

贺岁必有猴，始于星爷

逢年必有《西游记》电影，这个现象是从2013年《西游·降魔篇》开始的。当时周星驰导演、文章、舒淇、黄渤等主演的这部电影，卖出12.48亿元票房，不仅成为当年贺岁档票房冠军，甚至打破了20项票房纪录。1995年，周星驰主演的《大话西游》虽然当年内地票房口碑不好，但在2000年前后却以音像制品的形式俘获大批学生观众的心，“至尊宝”的成功以及《西游·降魔篇》的大卖，星爷简直就是这拨《西游记》电影热潮的资深弄潮儿。

2013年贺岁档有《西游·降魔篇》。2014年，郑保瑞导演，甄子丹、周润发、郭富城等主演的《西游记之大闹天宫》接力闯进春节档，最终票房收了10.45亿元。2015年春节档没有《西游记》电影，但是当年7月出了部把票房卖到9.53亿元的动画电影《西游记之大圣归来》，12月又有《万万没想到·西游篇》上映，也斩获3.2亿元票房。

2016年的春节档，观众看到巩俐、郭富城等明星主演的《西游记之孙悟空三打白骨精》。去年春节档，票房冠军则是徐克执导、周星驰监制的《西游·伏妖篇》。而当时还有另一部借用《西游记》人物关系的电影《大闹天竺》也在春节档上映。即使王宝强导演的《大闹天竺》口碑不好，但票房也有超过7亿元。

从2013年《西游·降魔篇》开始，《西游记》题材电影的热度就在中国电影界越烧越旺。基本上没演过《西游记》相关电影的中国电影人，就跟没演过《哈利·波特》电影的英国电影人一样少。这种热潮今年由《西游记之女儿国》延续，目前该片的预售票房都有6000万元，看来观众对《西游记》题材电影是真没看腻。

潮流外因

题材胜在群众基础庞大

中国古典四大名著小说中，为何就只有《西游记》最受片商青睐？而又为何观众对唐僧取经的故事百看不厌？因为《西游记》的群众基础以及题材的讨喜程度和可创造性，在四部小说中最强。

吴承恩写的《西游记》，其实早在上世纪20年代就已经在华语电影界火过。1926年，邵醉翁导演、胡蝶主演的《孙行者大战金钱豹》是最早的《西游记》题材电影。这部电影获得票房成功之后，第二年，上海影戏公司就拍摄了《盘丝洞》，这部电影不仅在中国大卖，而且还远销海外。《盘丝洞》成功后，当时中国影坛短短几年内出现了近30部《西游记》题材改编电影。

而在上世纪60年代，邵氏电影公司何梦华导演推出了《西游记》、《铁扇公主》、《盘丝洞》和《女儿国》四部电影，凭借精良的制作获得不少观众认可。如今中国电影的大部分观众群，有关《西游记》知识的普及“教材”，电影应该是1964年上海美术电影制片厂推出的动画《大闹天宫》，电视则是1986年六小龄童出演孙悟空的《西游记》。尤其是1986版《西游记》，至今重播了超过3000次，是世界上重播率和收视率最高的电视剧。中国80后、90后、00后甚至10后四代小朋友的童年都有86版《西游记》的陪伴。这中国，相信没有比《西游记》群众基础更大的IP了。

不仅在中国，其实在海外，“猴王孙悟空”的名气也非常响。这里不仅体现在诸如韩国、日本、美国等许多国家都有自行拍过《西游记》题材的影视作品，而且之前《西游·降魔篇》在海外的票房也特别好，最终该片全球票房超过2.15亿美元，刷新了《卧虎藏龙》创下的全球票房2.13亿美元的话语电影票房纪录，成功登顶全球最卖座华语电影。当时不仅有许多海外华人捧场《西游·降魔篇》，该片在日本上映时，连《七龙珠》的漫画家鸟山明都成为“自来水”，盛赞这部电影拍得很好。众所周知，《七龙珠》的主角就叫孙悟空，由此可见，这个超级英雄打妖怪的故事，任何地方的人都能轻易爱上，成为孙悟空的粉丝。记者 马泽望

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