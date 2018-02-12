韩雪晒出游客照 网友祝福“安安心心陪伴家人”

照片中，韩雪或身着白T恤、灰色西装短裤搭配防晒衫和遮阳帽，置身于碧海蓝天间；或身穿绿色镂空蕾丝长裙与热带植物合影，植物四周袅袅的雾气，另韩雪看起来仙气十足。

韩雪

昨日，韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。 照片中，韩雪或身着白T恤、灰色西装短裤搭配防晒衫和遮阳帽，置身于碧海蓝天间；或身穿绿色镂空蕾丝长裙与热带植物合影，植物四周袅袅的雾气，另韩雪看起来仙气十足。网友看后纷纷送来祝福“喜欢韩雪老师配音的海绵宝宝，放假好好休息”、“韩老师的游客照越来越好看，希望韩老师好好照顾自己，安安心心的陪伴家人”。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）