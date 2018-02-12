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韩雪晒出游客照 网友祝福“安安心心陪伴家人”

2018年02月12日 16:19 环球网
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照片中，韩雪或身着白T恤、灰色西装短裤搭配防晒衫和遮阳帽，置身于碧海蓝天间；或身穿绿色镂空蕾丝长裙与热带植物合影，植物四周袅袅的雾气，另韩雪看起来仙气十足。

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韩雪韩雪

　　昨日，韩雪微博上晒出一组游客照，并配文“终于忙完了年前所有的工作，非常想念我的标准游客照模式，收工、回家、放假”。 照片中，韩雪或身着白T恤、灰色西装短裤搭配防晒衫和遮阳帽，置身于碧海蓝天间；或身穿绿色镂空蕾丝长裙与热带植物合影，植物四周袅袅的雾气，另韩雪看起来仙气十足。网友看后纷纷送来祝福“喜欢韩雪老师配音的海绵宝宝，放假好好休息”、“韩老师的游客照越来越好看，希望韩老师好好照顾自己，安安心心的陪伴家人”。

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标签: 韩雪游客照祝福陪家人仙气十足

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