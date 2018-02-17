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《奇迹男孩》国内票房位列全球第二 延期春节档

2018年02月17日 08:15 环球网
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全奥斯卡阵容联袂出演，11岁“预备影帝”挑战特效化妆成为绝对看点，而片中暖心励志的故事、正向积极的情感内涵更是激发了父母带孩子去看电影的热情。

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　　由斯蒂芬·卓博斯基执导，朱莉娅·罗伯茨、欧文·威尔逊、雅各布·特瑞布雷主演的暖心励志电影《奇迹男孩》正在全国各大院线火热献映。本片凭借优异的口碑表现，国内票房已突破1.8亿。中国也成为除北美之外，该片全球票房收入最高的地区。此外，本片电影密钥也将延期一个月，这部暖心口碑力作也因此获得了在春节期间与观众见面的机会。

　　傲人口碑助力  国内票房除北美外全球最高

　　电影《奇迹男孩》自登陆全国院线后，便引发了2018年的第一波暖潮。全奥斯卡阵容联袂出演，11岁“预备影帝”挑战特效化妆成为绝对看点，而片中暖心励志的故事、正向积极的情感内涵更是激发了父母带孩子去看电影的热情。电影映后在各大购票平台综合评分位列同档期电影第一：猫眼9.3、淘票票9.2，豆瓣8.6。凭借傲人的口碑，该片从上映次周开始，便实现了排片上座的双双逆袭，并连续三个周末获得公映影片上座率第一，展现了“奇迹”票房曲线。截止1月13日，该片国内票房已突破1.8亿，成为除北美之外，本片全球票房收入最高的地区。

　　电影密钥延期 成长故事继续温暖春节档

　　作为内地罕见的好莱坞家庭剧情向电影，《奇迹男孩》的市场表现远远出乎业内预料。电影通过讲述一个励志成长故事，所传递出的真挚情感和温暖善意，无疑给注重特效制作的电影市场带来了新鲜的空气。此外，影片“选择善良”的价值观，打破了中外家庭的文化藩篱，也让全球千千万万的家庭都对影片故事产生了共鸣。令人欣喜的是，本片电影密钥也将延期一个月，在接下来以特效、喜剧、动作为主的春节档电影大战中，观众将有机会继续感受本片所带来的温度，“闹中取暖”。

　　电影《奇迹男孩》由斯蒂芬·卓博斯基执导，奥斯卡、金球奖双料影后的朱莉娅·罗伯茨，金球奖最佳男主角提名的欧文·威尔逊，《房间》男主角、奥斯卡备受关注的新星雅各布·特瑞布雷主演，美国狮门影业公司出品，中国电影集团公司引进，中国电影股份有限公司发行、译制，电广传媒影业联合投资制作、协助推广，佰安影业（上海）有限公司、伊犁卓然影业有限公司联合营销，全国各大影院正在热映。

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标签: 春节档奇迹男孩延期票房奥斯卡

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