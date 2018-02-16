晒娃狂魔再上线！陈冠希晒妻女在中央公园合照

近日，陈冠希在个人社交平台上更新了一张秦舒培推着婴儿车与女儿在纽约中央公园的合照，并配文“纽约中央公园里神奇的户外建筑！”
新浪娱乐讯 2月14日消息，晒娃狂魔又上线！近日，陈冠希[微博]在个人社交平台上更新了一张秦舒培推着婴儿车与女儿在纽约中央公园的合照，并配文“纽约中央公园里神奇的户外建筑！”，照片中小ALAIA坐在婴儿车里，戴着红帽子，只露出小小一张脸，非常可爱。新娱/文
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