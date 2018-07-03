杨幂靠植发赢回了发际线？这些防脱、治脱方法快pick一下！

话说《扶摇》虽然都已经更新到第20集了，wuli大幂幂这发际线的万年老梗又被拿出台面儿，和《谈判官》、《三生三世》播出时效果完全不同，本次收获大家们的一致好评↓

扶摇

果然年纪大的人发际线会越来越后移，比如白浅上仙就输给了扶摇妹子↓

白浅和扶摇

就连侧面的发量也变得很浓密哟↓

侧面

于是hin多人都坚信大幂幂去做了植发，毕竟她曾经说过“我是一个禁不起批评的人，如果你们批评我……我就去植发”↓

杨幂微博

但是！小编想说，是不是发量稀疏、脱发严重，就一定要走上植发这条路呢？究竟还有哪些其他有效的治疗方法呢？为了回答这些疑问，我们请到了上海华山医院的白妍双医生，来为大家进行解答。

白妍双医生

白妍双医生认为：植发只是改善的一种手段，更多的是调整美观度，最重要的还是要控制脱发疾病本身。而改善脱发的手段除了植发，还有一些其他的辅助方法，甚至在休止期，脱发即使不去干预，也可以慢慢恢复，只不过可以通过这些辅助方法，会让它恢复得快一些。

那么，我们先来说说可以不用干预的休止期脱发，到底是什么。

休止期脱发，是指处于正常生长期的头发，因受到某些因素的刺激和损伤，导致它们提前进入休止期而脱落。常见的休止期脱发包括产后脱发、缺乏营养、精神压力、作息不规律、身体应激等。

拿Baby来举个例子，她生完小海绵后出现了孕秃的情况，孕秃一般会在产后6~9个月会自行恢复↓

baby

聊完休止期脱发，再聊聊非休止期，很多人都发现，为啥大幂幂生完小糯米都3、4年了，按理说已经过了休止期了，怎么直到现在发际线才回春呢？这是因为除了产后脱发，还有可能头发受到了激素水平或免疫因素的影响。

如果是激素水平导致毛囊萎缩而引起的早、中期脱发，或休止期脱发，是可以通过用药治疗、物理治疗或者联合治疗，来达到一个比较好的疗效的。下面就来看看有哪些方法吧！

1、 口服非那雄胺。非那雄胺针对的是男性雄性激素脱发，女性不能服用。非那雄胺能够抑制睾酮转换成双轻睾酮（DHT），从而缓解DHT对毛囊细胞的破坏。

《临床皮肤科杂志》2014年刊登了一篇名为“非那雄胺1mg/d 治疗杭州地区184例男性雄激素性秃发患者的疗效观察”的临床报告。实验结果为，非那雄胺的有效性高达75%，其中38.04%的人轻度改善，23.37%中度改善，13.59%明显改善。此外，其止脱率为95.65%。

不过需要提醒大家，非那雄胺也存在一定副作用，建议一定要在医生的指导下进行服用。

2、 外用米诺地尔。米诺地尔能够改变毛发生长周期、扩张血管，让毛发获得更好的营养供给。目前含有米诺地尔的产品有很多，美国落建、国产蔓迪、达菲欣、博士伦米诺地尔凝胶、斯必申等，均有不同浓度的选择，女性雄脱用药，首选还是2%液体或者2.2%的凝胶。

米诺地尔

值得提醒的是，外用米诺地尔存在过敏的情况，且可能伴有多毛症或接触性色素沉着性皮炎。

3、 激光治疗。在治疗脱发期间，往往也会联合激光治疗，常用的方法有低能量激光、非剥脱1550nm点阵激光和剥脱性CO2点阵激光。其原理是通过刺激头皮增加血流，加快头皮代谢，刺激毛发相关酶的活性、细胞因子活性的增加，从而最大化缩短头皮毛囊的退行期和休止期时长，同时最大化加长其生长期时长。

前面说了非那雄胺和米诺地尔多多少少都存在一些副作用，而采用低强度激光的生发帽，则成为女性脱发患者的首选，它基本没有副作用，非常适合作为家居护理产品。虽然治疗时间会慢一点，但是对于哺乳期的女性来说，激光生发帽就十分安全。

激光生发帽

4、生长因子疗法。日前白妍双医生有位来自美国的AQ安俏养发精华液做过临床研究，它是目前已通过国内临床研究的毛发生长因子产品。它能够滋养毛囊，重塑毛囊正常的生长循环，改善脱发掉发及毛发稀疏现象。因为没有副作用，所以非常适合哺乳期的女性。

AQ安俏赋活倍护系列-养发精华液

治疗过程

不过前面说的这几种方法，仅仅是针对萎缩的毛囊的情况，若是因为烫伤、烧伤等伤到真皮层，或是毛囊萎缩长期不进行治疗，导致头皮没有毛囊的情况，就需要靠植发来改善美观度了。目前国际认可的植发技术有FUT、FUE两种，而FUE因其创伤小，更受到国内求美者的青睐。

1、FUT

单体毛囊培植再生技术，从自身后头部开刀集中提取毛囊，采用专利精细器械单体移植。

适合：脱发面积较大或者严重者，一次通常可取3千单位以上，术后取发区域留下细线状疤痕。

FUT

2、FUE

不开刀的植发技术，采用显微游离设备从后头部，分散性地单个提取毛囊，按照头发生长方向单体移植到脱发部位。适合脱发面积小或者追求完美的人士，单个提取毛囊，无需缝合拆线，愈合较快，不留痕迹，一次可以取3000单位以上。

FUE

现在，随着人们对于美的追求越来越高，植发除了应用在病理性的脱发外，也作为医美项目在发际线移植、眉毛移植、胡须移植等方面，受到了很多人的追捧。

当然了，头发不是你想植就能植，也是需要看条件的。植发，说的直白一点其实就是拆东墙补西墙，要求患者本身具备两个条件：一个就是供区要有足够的毛囊，第二个是需要植入的受区没有太大的面积。如果残留的头皮带已经非常稀薄，前额已经光秃秃了，这种情况即使提取毛囊到前额，也不会对外观有太大的改善，反而造成供区变得很稀疏。

比如下面这种情况，可能植发也救不了你↓

毛囊没有了，植发也行不通，这种“终极秃”该怎么办呢？白妍双医生提出了另外一种治疗方案——SMP。 SMP的英文全写为Scalp Micro Pigmentat ion， 即头皮微色素着色素绣发，是一种利用色素着色于头皮皮肤真皮层的技术，着色完成后，观感有如真正的毛囊一样。

SMP不是让头发再生，而是通过纹绣技术在头皮上纹出非常近似于毛囊开口、跟自身发色相近的全头点，这样看起来不会觉得是脱发，而是会让人觉得是把头发剃光了。

另外，有的求美者即使进行了植发，头发的密度也并不能达到理想的效果。这个时候也可以运用SMP技术，从视觉上让头发看起来更加浓密。

吴文育医生案例

最后，白双妍医生还回答了几个关于脱发的疑问，大家一起来看看吧！

Q：防脱洗发水真的能防脱吗？

A：我认为答案是不能的。有以下几个原因：1、停留的时间太短，洗发水主打的还是清洁效果。如果停留时间太长，会造成过度清洁，对头皮的健康肯定不好；2、洗发水有效成分的渗透性是有限的，如果洗发水中增加一些渗透性的化学物质，就会增加它的刺激性，那它就不适合作为家居护理产品；3、品牌宣传的有效止脱成分，这个量其实非常少，外用的药水浓度是非常重要，成分真正要起作用的时候，是需要有适当浓度的，并不是说有这个成分就可以起到作用；4、最后就是使用频率的问题，临床上使用一些外用的药物时往往都是一天要使用1-2次，甚至一天多次使用，但是洗发水做不到。

Q：涂抹生姜能够生发吗？

A：我们发现涂抹生姜反而会加重脱发，实际上生姜中除了有效的生姜成分，里面还含有很多刺激的、不利于毛发的成分。所以不建议自己在家里，拿生姜来擦头皮。但如果是生姜提取物的话，应该是有效的。

A：剃光头能让头发长得更粗更多吗？

Q：不能。剃头实际上剃掉的是毛干，毛干是角化的上皮细胞，它是死的，刺激毛干不会对毛囊产生任何影响。有的人觉得剃头后头发长得快，可能是因为平时头发长的时候，没有感受到头发的生长速度，这其实是一种自己主观上的感受。

好了，关于防脱、治脱的干货知识就讲到这里啦，希望对大家有所帮助。那究竟是什么原因会造成脱发呢？关于脱发的小知识全面大讲解请戳→（为什么会脱发？）