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张晋成立电影公司 老婆蔡少芬称赚了钱她会好好管

2017年12月23日 09:48 重庆晨报
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“炫夫狂魔”蔡少芬也在现场为老公助阵，她开玩笑表示会好好管理老公赚来的钱，同时她也真情流露说，每次看张晋拍动作戏时，都会感觉特别的担心，但又很喜欢看老公的动作戏。

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　　原标题：重庆崽儿张晋成立电影公司 老婆蔡少芬称赚了钱她会好好管

　　12月21日，著名演员、重庆崽儿张晋在京宣布成立电影公司晋步天下影业，他同时宣布将自导自演科幻电影《守陵人》。发挥会上，他的妻子、著名演员蔡少芬，以及袁和平，黄百鸣等圈内好友也到场助阵。

张晋和caishao张晋和蔡少芬

　　张晋来自重庆市江北区，以武打替身出道，后来通过《一代宗师》等影片奠定了自己演技派的地位。说起成立公司，张晋表示，“我从小看着功夫电影成长，对动作电影也有了一些自己的想法，想要把这些想法放在电影里面，所以就走了这条路。不是说我要从一个演员变成一个老板，其实我还是想要拍电影。”

　　他介绍说，科幻电影《守陵人》目前已在上海立项，同时晋步天下也将入局网剧江湖，目前正在筹备的项目有网剧《修罗》等。公司的主要业务包括影视剧目编剧、投资、制作、宣传、衍生品商业开发等范畴。当然，张晋的动作电影将是业务中心。

　　从《卧虎藏龙》时期就和张晋合作的袁和平现场发言：“张晋从一个武行到一个演员再到一个导演，需要时间的打磨，他是很踏实的一步一个脚印的在走。

　　有趣的是，“炫夫狂魔”蔡少芬也在现场为老公助阵，她开玩笑表示会好好管理老公赚来的钱，同时她也真情流露说，每次看张晋拍动作戏时，都会感觉特别的担心，但又很喜欢看老公的动作戏。

　　上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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标签: 张晋蔡少芬电影公司卧虎藏龙一代宗师

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