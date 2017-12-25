演农民工最传神的六位男星 你觉得谁最像

有不少人吐槽刘德华没什么演技，光会耍酷！这样说的人真的是大错特错了！去看看《失孤》，华仔把这位农民工演得多出色，以至于他开着摩托车在路上也没人能认得出来！

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周星驰

尽管很多人都认为《长江七号》是周星驰最为失败的片子，但谁也没法否认的星爷在这部电影里发挥极其出色，他把农民工的穷苦沧桑演绎得淋漓尽致。之所以有很多人认为这电影不好看，我想很大程度上是因为他们都习惯了无厘头喜剧搞笑的周星驰，并非真是因为《长江七号》不好看！

黄渤

说要出演农名工，有两位男演员是一定要提的，其中之一就是黄渤！对于黄渤的演技相信不需要多说了，他在《生存之民工》这点电视剧里面出演一名外出打拼的农民工，尽管不是主角，但是却成功让主角失色了。因为，演得太到位了，神情、语气、习惯等等都像极了农民工！

王宝强

另一位演出农名工非常合适的演员就是王宝强，相信大家对《天下无贼》里面的傻根依然记忆尤深吧，那副傻乎乎的劲儿真的很像一个刚刚出来大城市打拼的民工！

何炅

如果不给出右边这张图，相信有很多人认不出这个农民工就是何炅！虽然对何炅一点也不熟悉，不过光是这个民工造型就已经是100分了！

梁家辉

大家都说梁家辉演什么像什么，这话一点不假。他在《我的教师生涯》一片中出演一名乡村老师，同时也是一名农民，这回可真是不折不扣的农民工了，种地、开拖拉机、挑粪等等都不在话下，活脱脱就是一个农民工！

刘德华

有不少人吐槽刘德华没什么演技，光会耍酷！我可以明确告诉大家，这样说的人真的是大错特错了！去看看《失孤》，华仔把这位农民工演得多出色，以至于他开着摩托车在路上也没人能认得出来！

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