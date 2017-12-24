《琅琊榜2》首播收视仅0.27%，或与“年末大剧”无缘

一部优质的剧集，当外部条件、内在修为和市场因素都无法达到一定“饱和度”时，势必不会在市场上掀起太大水花。

文章原标题：《琅琊榜2》首播收视仅0.27%，或将与“年末大剧”失之交臂

文章来源微信公众号： 娱乐独角兽

悄无声息！备受期待的年末大剧《琅琊榜2》在东方、北京卫视播出4日后，惨遭收视滑铁卢：首播当晚，东方卫视0.27%、北京卫视仅为0.26%，排在当天电视剧收视率排行榜第11、12位置，这个成绩甚至不如深圳卫视正在重播的《择天记》。

至于网台方面，《琅琊榜2》同样面临“开局不利”：首播当晚，该剧在爱奇艺独家上线仅拿下4231万播放量。截止当前，播放量也仅仅达到1.2亿（会员可看至12集），成绩较为一般。

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所谓期待越大失望越大。胡歌、王凯等人主演的《琅琊榜》曾创下的收视奇迹和横扫国内各大电视剧奖项的战绩似乎犹如昨天，而今黄晓明、刘昊然带来的《琅琊榜2》仅从开播数据来看，着实有点“打脸”。观众一边高呼着“无胡歌不梅长苏”，一边又为《琅琊榜2》打出豆瓣8.0高分，场面一度陷入尴尬境地。

究竟《琅琊榜2》为何深陷口碑收视“冰火两重天”？难道真如观众所言，“无原班人马不琅琊榜”？恐怕并不见得。

正午出品“开局慢热”，“弃台式”播法引发自杀式危机？

《琅琊榜2》在未播出之前，备受观众争议的便是全剧大换血，除了未保留第一季中胡歌、王凯、刘涛等一众演员之外，第二部在剧情上也与前作无太大关系，而是借助“原来的壳”构筑一个后辈们的全新的故事。

要说第二部与第一部唯一有着“血缘”关系的便是制作方依旧由正午阳光完成。有着“正午出品，必属精品”的高口碑，正午阳光这几年确实为观众贡献了不少好剧。从早期与山影合作的《闯关东》《生死线》《温州一家人》到“独立”后制作的《北平无战事》《欢乐颂》《伪装者》，正午阳光一直走在行业前端。

但略显遗憾的是，这两年的正午阳光也开始不断遭到外界“质疑”。

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时间拉回至2015年，正午阳光首次“触网”。与搜狐视频合力打造出《他来了，请闭眼》网剧并首次开启网剧“反哺”电视台输出模式。尽管该剧在当年网播量排名靠前，但刚过及格线的口碑着实不太像“正午出品”，好在尚未扑街。

紧接着，正午阳光又联手企鹅影视打造《如果蜗牛有爱情》和《外科医生》，与《他来了，请闭眼》类似的是，这两部均在网台播出方式作出贡献，尤其是《外科医生》，半小时的台网时差直接让业内人士惊呼“电视台黄金时间段地位不保”。可这两部剧随之而来的问题也渐渐凸显，在当时《如果蜗牛有爱情》和《外科医生》被观众指责为专业度不够、细节上“漏洞百出”，正午品牌第一次出现口碑下滑危机。

好在《琅琊榜》和《伪装者》的及时出现为正午阳光挽回丝丝颜面。两部剧播出期间，高口碑与高收视齐飞，“正午出品，必属精品”称号再次得到证实。可观众“质疑声”再次出现，不少网友一致认为这两部剧开局过慢，前面几集的故事铺垫过于冗长，这点从首播收视上也可呈现：《琅琊榜》首播收视0.48%、《伪装者》首播收视刚刚过1，随着剧情的高潮不断，两部剧后续收视一度破3，成为当年收视神剧。

黄晓明

此后，“开局慢热”渐渐成为正午阳光的一大标志。《琅琊榜2》也不例外，该剧首播之后，给观众直观的感受是“场面很惊艳、战争戏很激烈”，但在剧情上，开篇的铺垫过于冗长、节奏缓慢一度令观众产生弃剧心态，好在6集之后剧情开始渐入佳境。

但这种“开局慢热”的剧情设计在流量上明显不占据优势，尤其是互联网时代，观众可选择性诸多，想让观众“为其而留”总得需要一个惊艳的开场仪式。遗憾的是，《琅琊榜2》不仅缺乏一个强有力的吸睛开场，在播出模式上还选择了“自杀式”的周播方式——每周一至周三卫视晚间10点更新2集后爱奇艺会员可观看8集。

有媒体将这种播出方式称为“弃台式”，意思是在优先考虑网台的同时也不完全放弃电视台阵营，简单概括即为“保网弃台”。

这种播出方式在娱小兽看来，基本上等于“慢性自杀”：一方面，网快于台的非黄金时段周播不仅让电视剧失去追剧的耐心，同时也将面临着大批传统受众出走的局面；另一方面长达50集的剧集体量在网站上每周仅更新8集，体量之大、周期之长实在不占据天然优势。

因此，这可能是《琅琊榜2》开局不利的最大外部阻力。

缺乏正剧“厚重感”，剧集风格“阴盛阳衰”？

一部成功的剧集在播出之前除了要看重外在因素之外，更重要的是注重自身品质。那么，有着“剧二代”头衔的《琅琊榜2》质量究其如何？

说实话，单论《风起长林》，确是一部质量上乘的电视剧。虽打着“历史架空”，但走着权谋路线的复杂背景也让该剧较其他古装剧更显沉重。再加上，孔笙导演一贯擅长的战争场面、画面构图和场面调度，都让整部剧在视觉上尽显磅礴大气。

但作为一部古装权谋剧，《琅琊榜2》较之前作以及正在播出的《大军事司马懿》等优质大剧，则缺少了古朴厚重的历史质感和大义凌然的铁血本色，整体给观众一种“阴盛阳衰”之感。

何为“阴盛阳衰”？具体指在三个方面：其一演员演技不够成熟，略显轻浮；其二，剧中人设过于深沉，人物关系较为复杂；其三，朝堂不正之风盛行，主角欠缺凌然之感。

海报

演技上，演员整体演技较为一般，偶像风十足。作为这部剧的核心主演，黄晓明在接到这部剧时已然倍感压力，前有胡歌精湛演技、后有剧本体量之大，男一号角色太过厚重。前期来看，黄晓明表现可圈可点，不加分之际也丝毫未拖后腿；倒是浩然弟弟时而过于卖力时而又显得吃力的演技令观众“出戏”。

至于女演员方面，张慧雯和佟丽娅表现还算过关。但令人感到诧异的是，一向在这种题材中挑大梁的“老戏骨”反倒黯然失色。或许是出于烘托年轻演员而被刻意压缩戏份之因，以黎老堂主为首的一批老戏骨气场不够强大，演技缺乏内敛式表达，未表达出人物动机的前因后果。

佟丽娅

角色塑造上，人物趋于同质化，“养成型”人设前途未卜。剧中出场的萧庭生、荀白水、萧元启、林奚几人皆为“严肃性”角色，不苟言笑的同质化设定如若不加年龄、性别设定，观众可能会“傻傻分不清”，唯一的活脱少年萧平旌在浩然弟弟用力过猛下，秒变中二少年。

再加上，编剧对林奚、萧平旌两位主演的人物设定都放置在“养成型”范畴，两位主演在成年之后也将迎来翻天覆地的巨大变化，这种略带有风险式的设定于编剧于观众而言都是巨大考验。

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剧集格调上，不正之风盛行，勾心斗角愈演愈烈。首先，作为一部权谋剧，剧中人物勾心斗角既是看点也是重点，前作也正是因为精彩纷呈的“权术”赢得观众青睐。然而，“权术”势必需要凌驾在天下大义、心系家国之上。

《琅琊榜》中的林殊正是以不齿权谋的手段肃清朝堂之气，到了第二部中，似乎编剧有意要将每个人的“黑暗面”悉数呈现，勾心斗角、尔虞我诈，人人各怀鬼胎。“权谋”、“斗心眼”倒是都有，唯独缺少了大义凛然、铮铮铁骨的朗朗乾坤之感，整部剧基调过于偏“灰暗”。

总而言之，《琅琊榜2》虽在内部硬件上略有不足，但不可否认的是整部剧在情节设计和画面制作上都呈现出了一部良心剧的该有模样。

“观众缘”流失，缺乏话题度成“大剧”遗憾？

无独有偶，就在《琅琊榜2》收视惨遭滑铁卢之际，《虎啸龙吟》也面临着高开低走。该剧上线14天，总播放量10亿。与前作总播放量破45亿的数据相比，相差甚远。

这两部命运出奇相似，一个重要原因在于缺乏强有力的“观众缘”，而往往能够引起观众注意的势必需要话题度。比如今年大热的《人民的名义》和《我的前半生》都直击时代痛点，引发社会话题。

相较之下，《琅琊榜》这类古装剧在戳中社会痛点、引发观众共鸣方面则缺乏先天性的市场因素。比如宣传时期打出的男男CP、网友起哄的两对CP，基本无过多讨论声，即便有也只是在演员身上，无法直击观众“痛点”。

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这也是造成《琅琊榜2》收视不敌预期的重要原因。一部优质的剧集，当外部条件、内在修为和市场因素都无法达到一定“饱和度”时，势必不会在市场上掀起太大水花。幸运的是，《琅琊榜2》尽管在制作上存在部分问题，好在整体不失为一部佳作。开局不利的表现或许只是短暂一瞬，期待剧集后续的“强势出击”。

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