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听说baby写的字就像她的演技，来看看明星写的字

2017年12月24日 09:56 新浪看点
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范冰冰写的字，范冰冰的字笔画之中带有一股阳刚之气，一横一竖写的笔笔直直的，也算有点范吧。

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　　文章原标题：听说baby写的字就像她的演技，来看看明星写的字有没有你好

　　文章来源： SolitSolitude

　　所谓字如其人，

　　那明星们写的字又都是怎么样的呢？是不是真的字如其人啊？

　　一起来看看吧。

范冰冰的字范冰冰的字

　　首先看看范冰冰写的字，范冰冰的字笔画之中带有一股阳刚之气，一横一竖写的笔笔直直的，也算有点范吧。

　　不过，小编觉得范爷的字写的一般般吧，很普通。

杨幂的字杨幂的字

　　再来看看杨幂的字，

　　她的字连笔代笔的很多，不是笔画很清楚的那种。小编倒是更喜欢，觉得她的字挺不错的，比上面范冰冰的字好看，你们觉得呢？

孙俪娘娘孙俪娘娘

　　而这位孙俪娘娘的字不禁要让我们大开眼界了。

　　真的是不愧是娘娘，写的字都这么漂亮，秀气，这个真的没得黑。

baby的字baby的字

　　再带个看看我们家baby的字吧！有网友调侃

　　baby的字就像她的演技

　　。你们怎么看，其实小编觉得也不至于，虽说baby的演技确实没法看，但这字还是有点人样的，虽然跟上面孙俪的字比起来不在一个档次上。

赵丽颖赵丽颖

　　上面这个是我们的颖宝

　　赵丽颖的字

　　有点潦草，写的也很随意，像小学生写的字哦，感觉写的还没有小编的好。

　　哈哈哈哈哈哈！

章子怡章子怡

　　国际章的字，这字还真没有国际范，不好看，感觉很小气。还不如颖宝的字呢！

倪妮倪妮

　　看了这么多，

　　最后这位，倪妮大美女的字算是最好看的了。清新、秀丽、洒脱、大气。这个才有国际范。赞一个啦！

　　你们觉得这些明星写的字怎么样啊？有没有你写的字好看啊？

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 范冰冰孙俪赵丽颖倪妮杨幂

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