听说baby写的字就像她的演技，来看看明星写的字

范冰冰写的字，范冰冰的字笔画之中带有一股阳刚之气，一横一竖写的笔笔直直的，也算有点范吧。

文章原标题：听说baby写的字就像她的演技，来看看明星写的字有没有你好

文章来源： SolitSolitude

所谓字如其人，

那明星们写的字又都是怎么样的呢？是不是真的字如其人啊？

一起来看看吧。

范冰冰的字

首先看看范冰冰写的字，范冰冰的字笔画之中带有一股阳刚之气，一横一竖写的笔笔直直的，也算有点范吧。

不过，小编觉得范爷的字写的一般般吧，很普通。

杨幂的字

再来看看杨幂的字，

她的字连笔代笔的很多，不是笔画很清楚的那种。小编倒是更喜欢，觉得她的字挺不错的，比上面范冰冰的字好看，你们觉得呢？

孙俪娘娘

而这位孙俪娘娘的字不禁要让我们大开眼界了。

真的是不愧是娘娘，写的字都这么漂亮，秀气，这个真的没得黑。

baby的字

再带个看看我们家baby的字吧！有网友调侃

baby的字就像她的演技

。你们怎么看，其实小编觉得也不至于，虽说baby的演技确实没法看，但这字还是有点人样的，虽然跟上面孙俪的字比起来不在一个档次上。

赵丽颖

上面这个是我们的颖宝

赵丽颖的字

有点潦草，写的也很随意，像小学生写的字哦，感觉写的还没有小编的好。

哈哈哈哈哈哈！

章子怡

国际章的字，这字还真没有国际范，不好看，感觉很小气。还不如颖宝的字呢！

倪妮

看了这么多，

最后这位，倪妮大美女的字算是最好看的了。清新、秀丽、洒脱、大气。这个才有国际范。赞一个啦！

你们觉得这些明星写的字怎么样啊？有没有你写的字好看啊？

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