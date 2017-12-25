这些都是疼爱妻子的明星，数十年如一日的对婚烟尽心尽责经营不改初心，那么年轻的一辈，谁又是真正的护妻狂魔，把妻子宠到骨子里呢？

文章原标题：看娱乐圈中的宠妻狂魔，世纪婚礼10亿聘礼，却不如这对平民夫妻

文章来源： 大视晓情

俗话说：男人有钱就变坏，在娱乐圈这个定论似乎就有些不太对了，原本就是多金男女，钱并不是问题。但是为什么会有如此之多的明星婚烟方面出现危机呢，实际上就是诱惑太多太多了，试想一下每日每夜围绕在身边的俊男靓女，这么浮夸，充满名利欲望的环境，那么得需要多么大的定力才得以忠诚于伴侣。

梁朝伟 刘嘉玲



提及宠妻狂魔必定要说到老一辈的男星：梁朝伟、梁家辉、李连杰[微博]、张学友、刘青云等等这些都是疼爱妻子的明星，数十年如一日的对婚烟尽心尽责经营不改初心，那么年轻的一辈，谁又是真正的护妻狂魔，把妻子宠到骨子里呢？

合影

第一位：陆毅与鲍蕾

生下女儿后，作为丈夫的陆毅[微博]担心妻子鲍蕾独自一人照顾孩子太累，因此就选择暂时退出娱乐圈3年跟妻子一同带女儿，同时，他还在江苏卫视的一档原创真人秀节目《为她而战》中自曝，与妻子鲍蕾结婚之后，自己没用过的现金，都是用信用卡，而刷卡信息则绑定在妻子的手机上，所以只要陆毅每次花钱，妻子都知道的一清二楚。

陆毅 鲍蕾



第二位：修杰楷与贾静雯

她二婚嫁给了比自己小9岁的修杰楷，最初二人的恋情并不被外界所看好，但是与贾静雯结婚之后，修杰楷则化身超级奶爸，不仅仅只是把贾静雯宠上了天，甚至就连她与前夫所生的女儿孙翎茜、还有自己的女儿Bo妞都一并宠上天，各种晒幸福。

修杰楷与贾静雯

第三位：陈奕迅与徐濠萦

徐濠萦在娱乐界是出了名的第三位：陈奕迅与徐濠萦败家，不过丈夫倒是一点也不在意，他曾表示：“自己的钱就是挣给妻子徐濠萦花的”。丈夫赚钱让你随便花，这估计是大多数女人梦寐以求的吧！不过，当初徐濠萦丈夫发生意外，医生表示很有可能会失去生殖能力，徐濠萦却不离不弃。面对这个艰难的局面，徐濠萦坚持与丈夫陈奕迅一起面对，不过幸好，最后陈奕迅并没有失去生育能力，徐濠萦成功怀上了宝宝。如今夫妻二人的女儿也已经有十三岁了，对于这个天降的奇迹，夫妻二人对女儿都十分溺爱，尤其是妻子。

陈奕迅 徐濠萦



第四位：吴奇隆与刘诗诗

吴奇隆当初为了替自己的爸爸还债务，拍了很多烂片，所以很清楚赚钱不容易，在娱乐圈吴奇隆可谓是出了名的节俭，但是为了娶女神刘诗诗，婚礼根本没有预算，不得不说还将公司股份赠与她当彩礼，股份的市值超过10亿，可以说算是有史以来最天价的彩礼了；

吴奇隆 刘诗诗



第五位：陈小春与应采儿

听说他为了能够娶到应采儿，更是签了“卖身契”，其中的有一些条款可以说是霸王条目，她为了娶到妻子真的是豁出去了。二人结婚后，还时不时的撒狗粮秀恩爱、晒甜蜜；

陈小春 应采儿



第六位：黄晓明与杨颖

黄教主为了取悦爱妻杨颖，光是在上海买给妻子的豪宅就粗估价值人民币一点三亿元，倘若再加上传闻中付出大约人民币五百八十八万的聘金，以及千万钻戒、婚宴等，大概最少就耗费高达人民币两亿元人民币，让人瞪眼翘舌说不出话来，童话婚礼也大获众多网友一致好评。

黄晓明 杨颖



值得一提的是：贾乃亮曾爆料，当初杨颖因为说了一句想吃某品牌的冰淇淋，于是黄教主就将横店整条街该品牌的冰淇淋全部买下来了，并且更是租了一个冰柜摆放；由于杨颖喜欢玫瑰花，黄教主就在婚礼现场布置了几万朵漂亮的玫瑰花，同时黄教主还曾自爆，结婚之后所有的钱都是老婆的。

贾乃亮

贾乃亮

第七位：杜江与霍思燕

除了对儿子关怀、照顾得非常细心周到之外，对妻子霍思燕的甜蜜和关怀，也让杜江魅力再加分。在《爸爸回来了》杜江技艺娴熟，毫不费力地为妻儿准备了一顿爱心早餐，将家里仅仅只剩下的3个鸡蛋，两个给了妻子霍思燕，一个给了儿子嗯哼，且煎煮不一，贴心备至，看得众多观众大呼其为“宠妻狂魔”。

杜江与霍思燕

第八位：霍启刚与郭晶晶

最后一位宠妻狂魔固然是霍启刚这个二世祖了，当初为了追求跳水皇后郭晶晶，可谓态度坚决，至死不改变、不放弃；心甘情愿当跟班，跟着她跑遍了北京、英国、澳门等地方，靠着父亲重量级身份，他自然很轻松的拿到了郭晶晶的行程，于是她一下飞机，便有鲜花在机场等待，一路尾随给她提行李，这些举动小编都感动不已啊；

霍启刚 郭晶晶

郭晶晶由于常年为国征战，身上几乎受了很多伤，所以与他结婚后霍家没有让郭晶晶立刻要孩子，直到她恢复了一段时间后，便开始备孕，成功怀孕之后，其丈夫最初着手准备小生命诞生的事宜，重金安排专业陪月团五人组合，同时也在养和医院定了豪华套房，其丈夫还会陪同妻子入产房亲手剪脐带，二十四小时陪在郭晶晶身边悉心照料着，可以看出郭晶晶生儿可忙坏了丈夫啊；

霍启刚 郭晶晶

众所周知，郭晶晶生活非常节俭，霍启刚更是为了妻子改掉了自己身上公子哥的毛病，早8晚5的上班，等到下班之后去超市买菜做饭，小编觉得对妻子的宠爱而不是给予了她什么东西，而是为了妻子，愿意去迁就娶改变；

霍启刚 郭晶晶

小编相信霍启刚说出这一番言论时是很=特别自豪的。至于那些没本事，还对妻子不好的人，这份痛苦也唯独只有女人自己才明白，但愿天下每一位女人都可以找到一位宠妻狂魔当丈夫。

霍启刚 郭晶晶



更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）