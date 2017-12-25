黄轩晒素颜自拍 成冯小刚电影票房最高男主角

黄轩在《芳华》中的哭戏表演更是打动无数观众心扉，对于外界称其为“行走的哭戏教科书”，黄轩连称“不敢当”，他自认是一个“内心容易感伤且感动的人”。

黄轩成冯小刚电影票房最高男主 晒自拍萌点亮了

截止12月24日，黄轩主演的《芳华》票房已经突破8亿，他不仅成为了冯小刚导演电影作品史上票房最高的男主角，匠心表演也得到了一致公认，霸屏整个12月大小荧幕的黄轩令外界赞其攀升演技巅峰。然而日前在接受媒体微信群访时，一贯低调的黄轩谦虚地认为，自己仍然有许多有待提升的成长空间，作为一名演员，“目标就是演好当下你在演的戏”。他还晒出了身居自宅的最新自拍，全素颜无修图让网友感受到“钢铁直男”的“任性”自信，其家中书桌上的亮点更是萌化网友。

现象级作品集中爆发 黄轩被称哭戏教科书谦虚表示“不敢当”

从良心大剧《海上牧云记》中的气场全开的“冰山太子”牧云笙，到票房口碑双丰收的冯小刚电影《芳华》中的时代暖流刘峰，再到上周五公映的陈凯歌新作《妖猫传》中里孩子气与神经质齐飞的沸点诗人白乐天，黄轩连续三部现象级作品扎堆12月，他以自己浑然天成的表演突破时空界限，在角色间无缝切换并赋予人物不同温度，不仅收获冯小刚、陈凯歌等导演的激赏，也令不少网友刷屏表示感受到了其演技的“形神合一”，堪称当前人气最为爆棚的男演员。

尤其黄轩在《芳华》中的哭戏表演更是打动无数观众心扉，对于外界称其为“行走的哭戏教科书”，黄轩连称“不敢当”，他自认是一个“内心容易感伤且感动的人”，只是戏中备受触动，拍摄时更容易流露感动情绪。如今凭借爆发口碑，《芳华》票房持续高歌猛进突破8亿，不仅刷新冯小刚导演电影最高票房纪录，黄轩也成为了冯小刚作品中票房最高的男主角（《私人订制》票房为7.13亿）。

放慢拍戏速度沉淀自我 蜡笔小新宠物狗玩偶自带萌点

作品霸屏大小荧幕，但私下里黄轩却给自己放了一个奢侈的悠长假期，因为他自觉“前两年有点过于忙碌”，所以刻意地让自己拍戏的速度慢下来，回归到普通正常的生活之中，去阅读和旅行，利用更充裕的时间学习和丰富自己的内心储备。但他也透露假期已经结束，他即将进组拍摄新的电影作品。

微信群访结束后应媒体要求，黄轩还大方分享了自己家中的真实状态，自拍中黄轩“任性”晒出未刮胡子、完全没有经过修图的素颜照，让网友直呼其为“直得快要断了的钢铁直男”。黄轩房间的信息量亦是巨大，古色古香的茶几上各式茶具十分抢镜，电影海报与桌上堆积如山的书籍，也是显示其身为“佛系演员”的自我修养，而眼尖的网友还发现了桌子中间放着一个蜡笔小新家宠物狗“小白”的玩偶，文艺中自带萌点，又让网友被萌化，笑称“好有男朋友的味道，想抱抱他”，而黄轩也调侃“要是有女孩暗恋我很久，我也会给她一个拥抱的”，显示了会“撩”的一面。

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