冉莹颖曝邹市明被逼带伤比赛 遭公司拖欠千万收入

据邹市明的朋友透露称，截止到目前邹市明的经纪公司上海盛力世家拖欠邹市明各种收入高达近千万元，包括广告代言费和比赛出场费，同时该公司还变相占用邹市明工作室资金。

新浪娱乐讯 日前拳王邹市明因左眼突发性失明被送往上海长征医院住院治疗，至今未出院，左眼视力目前仅有0.1，情况堪忧。本以为拳王此番遭遇已是坎坷万分，没想到更糟糕的事还在等待着他。邹市明朋友向媒体曝光了他与邹市明妻子冉莹颖的微信通话记录，冉莹颖在语音中哭诉邹市明遭其经纪公司拖欠收入，并不顾邹市明伤情逼迫邹市明参加比赛。

冉莹颖与邹市明

冉莹颖在语音中哭诉邹市明遭其经纪公司——上海盛力世家文化传播有限公司拖欠收入，并称经纪公司不顾邹市明伤情逼迫邹市明参加比赛，邹市明目前身体状况堪忧，双眼多处骨折，疑视神经断裂，都是之前旧伤所致。通话中邹市明的朋友直斥盛力世家“拿市明不当人，只当赚钱的工具。”

据邹市明的朋友透露称，截止到目前邹市明的经纪公司上海盛力世家拖欠邹市明各种收入高达近千万元，包括广告代言费和比赛出场费，同时该公司还变相占用邹市明工作室资金。

知情人与冉莹颖对话整理如下：

知情人：颖莹，颖莹，你在吗？听说市明病了？方便的时候回一个电话或者语音。听说市明伤的很严重？回到上海治疗的怎么样呢？哥哥很担心弟弟的病。

冉莹颖：哥哥，市明这次挺严重的，眼眶处发现有很多处都骨折了，现在医生初步怀疑视神经已经断了。（一直哭泣）

知情人：哎呀，视神经都断了，什么时候受的伤，怎么还骨折，多长时间了，妹妹？

冉莹颖：2014年的时候他就已经有这个状况了，当时被安排打比赛，然后当时医生就建议不能再打了，医生就怀疑了，说不能打了。医生说如果再打就可能失明，以后很不好。

知情人：你们怎么搞得嘛，受这么严重的怎么还要打啊？怎么都这样呢，都不要命了？

冉莹颖：他之前签的那个经纪公司让打，不打不行，不打不行。当时他经纪公司签约了，然后比赛安排好了，不打不行。

知情人：这什么公司？太坏了？另外前面的钱给你们了么？你之前说欠你们的钱，钱给你们了没有？不能出了这么大的伤病钱拿到了没有？

冉莹颖：没有，钱都没有给，不提了，不提了，不想说了。

知情人：还欠你们的钱给完了没有？市明以后病成这样，这可是要花钱去治疗的，妹妹，他还有后半生呢？

是那个盛力世家，就你们签的那家是不是？就是推出市明的那家公司是不是？那个公司口碑不好啊！

冉莹颖：哥，不想说了，我现在最大的心愿就是市明好好的，平平安安，这上有老，下有小，他要有什么我怎么办啊？

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