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姚笛携男友秀恩爱 剥个桂圆都是爱你的形状

2017年12月25日 12:00 新浪娱乐
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姚笛通过微博晒和男友用手比心的照片，并称：“平安夜桂圆剥出️‘心’高度！”照片中，姚笛和男友的手托着一颗有“心”型图案的桂圆，非常的浪漫，大秀恩爱。

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姚笛姚笛
姚笛携男友秀恩爱姚笛携男友秀恩爱

　　新浪娱乐讯 12月24日晚，姚笛[微博]通过微博晒和男友用手比心的照片，并称：“平安夜桂圆剥出?‘心’高度！”照片中，姚笛和男友的手托着一颗有“心”型图案的桂圆，非常的浪漫，大秀恩爱。

　　此微博曝光后，网友纷纷围观并留言祝福称：“桂圆留给你，我吃狗粮。”“剥个桂圆都是爱你的形状。”“幸福就好，平安夜快乐！”（我是弥尔）

标签: 姚笛桂圆秀恩爱浪漫爱心

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