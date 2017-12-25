姚笛携男友秀恩爱 剥个桂圆都是爱你的形状

姚笛通过微博晒和男友用手比心的照片，并称：“平安夜桂圆剥出️‘心’高度！”照片中，姚笛和男友的手托着一颗有“心”型图案的桂圆，非常的浪漫，大秀恩爱。

姚笛

姚笛携男友秀恩爱

新浪娱乐讯 12月24日晚，姚笛[微博]通过微博晒和男友用手比心的照片，并称：“平安夜桂圆剥出?‘心’高度！”照片中，姚笛和男友的手托着一颗有“心”型图案的桂圆，非常的浪漫，大秀恩爱。

此微博曝光后，网友纷纷围观并留言祝福称：“桂圆留给你，我吃狗粮。”“剥个桂圆都是爱你的形状。”“幸福就好，平安夜快乐！”（我是弥尔）