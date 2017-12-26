回顾2017年电视圈：数据有新高 下限有新低

新闻来源：北京晨报

▲《白夜追凶》剧照

回顾2017年电视圈，有哪几部电视剧、哪些演员、哪几档综艺节目给你留下了深刻的印象，想必总有一些“交集”是公认的好或是公认的差，比如年度现象级大剧《人民的名义》，单集收视破8，平均收视创下十年之最；年度烂剧《孤芳不自赏》、豆瓣国产新低《深夜食堂》等，只能说没有最烂只有更烂。而就整个电视剧行业来说，记者总结了“抠图刷新良心下限、流量口碑经常满拧、网剧品质出现质变、演技重回行业话题、台网重建播出生态”五大特征。

首先来看2017年电视剧的奇葩，非抠图大剧《孤芳不自赏》莫属。该剧将目前国产剧中所有非正常却又在发生的现象集大成：流量女主、演技尴尬、片酬不菲、档期有限、后期抠图……创下了国产剧制作底线新低。播出时隔半年后，不愿意背锅的导演鞠觉亮公开表示后悔用Anglababy，但剧组选角还要看资方的意思，就算是没演技、没档期但只要有流量就行，因为就算最后的片子不好，大量粉丝还是会来捧场的，资方依然有钱可赚。

流量口碑经常满拧

《楚乔传》也是2017年的奇葩剧目之一，口碑和流量成极大反比。截至收官之日，《楚乔传》CSM52城平均收视突破了1.7、全网播放量423亿，成为两年来收视第一的周播剧；反观口碑全面扑街，远远不像数据显示得那么乐观。口碑之差倒不是演员的问题，虽然也有抠图等现象，但相比剧情，主题的表达都不算是大问题了。澎湃新闻曾用“大IP、大女主、大空虚”总结该剧，“华丽空洞又无聊，女主角靠秉异天赋达成的各种成就，营造出的热血与激情以及幼稚的正义感，不过都是主角光环下投射的幻影。”由于政策限制，该剧在改编时放弃了穿越的前提，这也恰恰成了全剧的致命伤，脱离历史条件谈女权让稍微有点历史常识的人看了浑身尴尬、备觉可笑。

网剧品质出现质变

值得欣慰的是，一批“小而精”的剧集在2017年表现非常抢眼，没有大IP垫底、没有流量明星，靠口碑逐渐发酵彰显出应有的价值和应该受到的关注。《白夜追凶》《无证之罪》等悬疑推理题材的网剧颇受好评，称得上是2017网剧现象级，尤其是《白夜追凶》不仅让潘粤明二度翻红，还被Netflix买下海外版权，这也是该公司首次买下中国内地网络电视剧版权，计划在全球190多个国家和地区上线。《情满四合院》，豆瓣评分8.1，从剧名到演员、再到题材，都不是“未播先热”型，以至于片方都不敢太看好这部剧的市场表现，低调的宣传甚至让媒体忽略它的存在，但是金子总会发光的。“没有小鲜肉但有老戏骨、没有大IP但有好故事。”播出期间生生依靠观者的口口相传证明了实乃“良心之作”。何冰和郝蕾的精湛演技搭配老北京四合院的真实细腻、鸡毛蒜皮的日常，让《情满四合院》爆冷进入2017年度最佳剧集之一。

演技重回行业话题

由此带来的还有对演技的讨论，无论是吴刚、张志坚、侯勇还是潘粤明、何冰、郝蕾，这些多年的老戏骨自然不是常年的热搜体，但他们的演技总能和好故事、好制作相互成就，并让业界突然意识到演员还是得戏好，演技乃演员生存立命之根本。好演员和明星的区别在于，前者总能有一部或数部拿得出手的作品，他们凭借作品的成功博得人气、拿到代言、获得职业尊重和附加的其他价值，而明星则是有粉丝、有代言、有各种附加资源，但就是想不到他到底演过什么。中国的演艺圈就是如此之怪，演员是演员、明星是明星，好似两个并不相干的职业，能够将明星和演员融于一身并不多。

在第四季度的热播综艺《演员的诞生》中，观众看到了更多有演技的但多少被忽略其价值的演员，翟天临、余少群、周一围、蓝盈莹等都在这个舞台上爆发出了惊艳的光彩。不过节目讨论演技初心渐渐被后期的各种负面话题冲淡，尤其是郑爽晋级、袁立爆料两度将节目引向黑幕说、炒作说，在客观上明显拉低了节目的格调，让不少观众生出厌烦情绪。但因为这档节目而让演技重回业界讨论的焦点也是节目衍生出的正向意义吧。

台网重建播出生态

2017岁末还有两部值得关注的大剧，《虎啸龙吟》和《琅琊榜之风起长林》（以下简称《风起长林》），这两大剧的播出方式打破了先台后网的排播方式，《虎啸龙吟》作为优酷的超级剧集放弃了电视平台，走起了全网独播；《风起长林》作为台网同步大剧，实则在爱奇艺先播六集，成了名副其实的先网后台。从先台后网到台网同步再到先网后台，反映出的不只是资本的强势，还有主流观剧方式的彻底变化。北京晨报记者 冯遐

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