甘薇发长文力挺老公贾跃亭：我们会负责到底

甘薇贾跃亭（资料图）

新浪娱乐讯 1月2日，贾跃亭妻子发微博，表示受老贾委托，自己将负责贾跃亭在国内的债务问题。晚间她再次发布长文“一位妻子的内心独白”，力挺老公。文中，甘薇[微博]回顾了贾跃亭创业过程中的种种艰辛，称“老贾阶段性创业失败，很大的问题是他有超越常人的梦想，不断地挑战自我、挑战极限，结果挑战过度。”对于“媒体把老贾妖魔化，大家都一边倒的带着有色眼镜来看待贾跃亭和乐视”也感到心痛，“现在我必须站出来，与老贾一起责任。他会负责到底，我们会负责到底。希望能够得到大家的宽容和理解！”甘薇还表示，未来会将最新的债务解决情况及时通过微博发布。

甘薇“一位妻子的内心独白”全文：

一夜未眠。

乐视网成立13年来，老贾一直不允许我参与公司的任何事务。而我个人的规划本来是相夫教子，做个好妻子、好母亲，再做点自己喜欢的事儿。现在风暴来临，且一时难散，但现在我必须站出来，与老贾一起责任。我接受老贾委托，负责国内的债务问题，虽重任在肩，但我将全力以赴。

对乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工都带来了巨大负面影响和损失，我代老贾向大家致以诚挚的歉意。

昨天，老贾回应函发出后，收到了很多乐迷对老贾的支持和鼓励，也有很多人的非议和断章取义地嘲讽。这一切，让我百感交集。

一直以来，外界不少媒体散布各种老贾个人减持股票用于私用的消息，而老贾一直也没对外解释，在社会上形成了巨大误解。现在澄清一下，老贾为了乐视体系公司的快速发展，将减持股票获得的资金（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票获得的贷款（质押贷款余额69亿，自2014年至今利息支出17.4亿），全部投入到了乐视体系公司。其中，股权投资约16亿，经营性投入约152亿。资金不仅没有用于个人及家庭使用，老贾个人还替公司担保了100多亿债务，导致个人及家庭负债累累。目前，非上市公司资产和老贾个人及家庭所有资产都被冻结，家里仅有的两套房产也已被法院司法冻结。

2017年7月1日，我还是跟往常一样，给老贾准备好去美国开会两周的行李。7月4日，乐视资产被某银行超20倍冻结，随后引发诸多金融机构集中挤兑，停止授信并提前追收贷款，全部资产被司法冻结，导致公司经营性流动资金全部枯竭。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债。

7月6日，因银行挤兑事件，老贾为了让乐视上市公司不受到影响，保全自己的“孩子”，辞去董事长的职务，将公司交给孙总，老贾相信孙总可以妥善解决好上市公司问题，也相信孙总可以经营好上市公司。

从7月事情发生以来，老贾迅速成立了债务处理小组，他一直在处理金融机构贷款、上市公司和非上市公司一系列供应商的欠款问题……，我们原本想用非上市体系近300亿的资产来解决债务问题，但是所有资产被司法冻结，让整个情况陷入了死循环！

危机发生后，铺天盖地的负面新闻跟暴风雪般的袭击而来……原本去美国开例会却被说成了“卷钱跑路”、“庞氏骗局”……，天天的恶意的负面新闻有预谋的狂轰滥炸，我婆婆、老贾妈妈天天看新闻，老人患上了严重的抑郁症，不吃饭，不睡觉，姐姐一夜白发……

这半年来，只要沾上乐视和贾跃亭这几个字，就会成为头条新闻。很多不实的新闻消息来源都是，据“知情人士透露”，据“乐视高管透露”…这些知情人士和高管的身份真实性谁来核对，内容的真实性谁来核对？

那些能够博眼球，增点击率的，不管真实与否，大家宁愿相信这一切都是真的……而关于乐视网和贾跃亭曾经所做出的贡献与价值，早已被抛在了九霄云外。

正如朋友圈中一篇文章[担心贾跃亭被舆论“淹死”]所说：

“每隔一段时间，这种莫名其妙且带着杀气的舆论就会冒出来，导致我这个从来不关注贾跃亭的人也要关注一下。贾跃亭作为商人，的确存在缺陷，现在也非常被动；但是，一些“舆论打手”也令人不耻。”

“贾跃亭对舆论太外行，应对太疲软。一波又一波，为何如此泛滥？担心他最终被舆论淹死。”

事实就是这样，文章说的正是我最心痛的一点。心痛的是媒体把老贾妖魔化，大家都一边倒的带着有色眼镜来看待贾跃亭和乐视……

这几年一直有竞争对手无止境的黑乐视，某友商更是扬言要“搞死乐视，搞死老贾”。我曾经给老贾说过要对舆论重视和反击……而老贾总给我说：“与其把精力花在这些下三滥的黑人手法上，不如把自己产品做好，用事实才是最好的回击”！我也宽慰自己，狗咬你一口，难道你还要去咬狗一口吗？但是老贾你想过没有，一群有阴谋的疯狗群攻你的时候，是会致命的……

2004年做乐视网的时候，很多人嘲笑我们是傻子，大家都在看免费盗版的时候，而我们却花几十万的版权费去购买影视版权，推动了版权保护的进程。现在视频网站的崛起证明当时决定是对的。

2011年，一个做视频网站的老贾，说要做电视，要把内容和硬件结合起来。这消息出来后遭到了传统电视机企业的抵制和质疑，结果我们做到了。我们改变了传统的电视行业，引领了互联网电视模式，超越了国内外很多的知名电视品牌！我们做出了全世界领先的互联网智能电视。今天，很多互联网公司都在模仿我们，但至今还未超越。

2014年，我记得雾霾特别严重，最严重的时候几乎看不见100米外的景物。

也正是那年，老贾从美国考察了特斯拉后，告诉我决定做汽车！老贾当时查出来患有胸腺瘤并且伴有病变的可能性。手术结束，医生告诉我，做好恶性肿瘤的心理准备……术后当天晚上，老贾疼的失眠，他躺在病床上，我坐在他的病床边聊了一夜！

我担心他的身体和压力坚决反对做汽车，他忍着疼痛告诉我“你现在怀着宝宝，你不想看着未来我们的孩子生活在这么严重恶劣的环境下吧”。

“可是，特斯拉都经历过几次差点破产，创始人也被大家耻笑，特斯拉是经历了多少磨难才成功了的？万一我们失败了怎么办，我们将一无所有。今天的手术病理结果还没有出来，万一有什么，你让我和未出生的孩子怎么过？”

老贾说：“人活在世界上的长短不重要，重要的是在这个世界上给社会留下的价值，我们中国人也能造出世界顶级的汽车，这是我们的民族产品，多么值得骄傲呀……即使我们失败了，最起码走出了第一步，后面的企业不会走我们的弯路”。

听完这句话，我沉默了很久，顿时觉得在他面前，我的私心和小爱都显得那么的渺小。是的，他说服了我，我支持了他做汽车！

从那时候起我一直没有去过美国，每次都是从他口里的描述才知道电动汽车公司那些顶尖的技术……，这次美国之行，除了带着债务小组和老贾开会商量公司债务处理的问题外，我去看了汽车，体验了FF 91，坐在极速行驶的车里，他们介绍现在汽车的情况，我热泪盈眶……

贾跃亭到底是创业失败，还是所谓的庞氏骗局、PPT公司？谁希望变成失信人，谁又愿意被说成老赖，有家不能回，谁不想自己的父母和孩子呢，两岁多的女儿天天给爸爸打电话说“爸爸，我想你！爸爸，我很乖的。你好好做车，早点回来带我去看白雪公主。”而一岁多的儿子连爸爸都不认识，老贾和儿子视频聊天时说叫“爸爸”，儿子推开手机“不要，不要。”老贾眼眶都红了。

老贾是一个有梦想的人，原本可以选择一条比较舒适的生活和轨迹创业，但却选择了一条艰难无比的道路创业，为了事业义无反顾。这是老贾的优点，也是他的缺点。今天，老贾阶段性创业失败，很大的问题是他有超越常人的梦想，不断地挑战自我、挑战极限，结果挑战过度。

这一次的创业失败，是因为同一时间做的事情太多、管理能力没有及时跟上，导致资金链断裂……虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由老贾个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，老贾自愿个人全部承担，并拿出一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。

希望股民、媒体、政府、社会能够给他些时间和空间！希望大家都能中立、客观地去看待问题。

最近又看了遍老电影《搜索》，深有体会，让我看到网络暴力的可怕，想要逃离这个复杂的网络，逃离这个语言可以害死人的地方，心里感到难以释怀的愤懑抑郁，人们不顾事实真相的评论抨击，以及部分媒体追求热点和看点而不负责任、不求真相的报道，想到如今的网络，如今的言论，如今的社会，墙倒众人推，把老贾视为过街老鼠，感到心寒与无奈。

还是老贾那句话，他会负责到底，我们会负责到底。希望能够得到大家的宽容和理解！

未来的时间，我会将最新的债务解决情况，及时通过我的微博发布。

再次感谢长期以来支持老贾的乐迷们，感谢大家…

1月3日晨 北京

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