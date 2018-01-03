年度十佳封面易烊千玺占三席，第一是影后

第二名易烊千玺，对于他的印象很多人都停留在tfboys边唱边跳着：左手右手一个慢动作，娱乐圈里名符其实的小鲜肉，可看到这组大片的时刻，突然惊呼他长大了。

原标题：年度十佳封面易烊千玺占三席，第一名是92年影后，无流量人气女星

文章来源：苏苏说娱

周迅

三万多名网友，以及百余位资深时尚媒体人、品牌公关、摄影师等组成的专家评审团选出了2017年年度十佳封面，由30%大众评选+70业内评定，其中易烊千玺今年在时尚界受到宠爱，占了三席，其中没有刘亦菲、杨幂、赵丽颖、范冰冰等流量人气女星的身影。第十名是周迅！

东方魔幻主义

第九名是Magazine 九月刊男装时尚特辑“天外有天”，真实与虚幻中缔造一个东方魔幻主义的全新架构。

易烊千玺

第八名是易烊千玺，谁也想不到小时候那么不出采的单眼皮男孩，长大后会如此光彩夺目，17岁能在硬照上面表现的这么好，只能说镜头感是天生的，这轻轻一笑完全可以虏获从八岁到八十岁女性的少女心。

舒淇

舒淇尽管越来越低调了，但封面女王还是封面女王，就算几乎素颜也能完美诠释这种高级时装感与街头风的混搭，她的性感从来不需要用力，就直接从骨子里散发出来，连女人都会不由赞美。

易烊千玺

第六名又是易烊千玺，他没有小鲜肉的那种奶油味，很有自我态度，一种恰到好处的年轻姿态。第五名是桂纶镁，说实话很佩服这个女明星，上封面大片竟然敢遮住眼睛和半边脸，可厉害之处就在于 ，整体感觉出来的效果有着她特有的坚定和个性。

素人模特

第四名是非常富有异域感觉的封面，大半是素人模特装成了一个奇异的家庭，从道具细节再到每个人的服装表情，总感觉充满了故事性，让人忍不住去猜测。

汤唯

第三名是汤唯，很自然随性的一个动作，很大胆的选择了松林倒影透过落地窗印在汤唯身上的片刻，五官甚至身材都有些迷糊，却让人感觉到汤唯与一切融为了一体，她身上的灵动与优雅就像浑然天成一般。

易烊千玺

第二名易烊千玺，对于他的印象很多人都停留在tfboys边唱边跳着：左手右手一个慢动作，娱乐圈里名符其实的小鲜肉，可看到这组大片的时刻，突然惊呼他长大了，并且在时尚方面的表现力惊人 ，在镜头前鲜活而充满态度。

春夏

第一名是92年出生的影后春夏，这个女生和其它90后演员很不一样，非常低调，拍起封面大片来有一种少有的颓废之美，这是单属于她自己的，也是与其它同龄演员所不一样的。记得她获得香港金像奖影后时说的一句话：谢谢香港电影，让我有饭吃让我有梦做，让我有戏可以拍！简直是这个浮躁而充满名利欲望的娱乐圈里的一股清泉。

这就是2017年年度十佳封面，不知道网友们怎么看？（原创文章，禁止转载，图片来源网络）

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