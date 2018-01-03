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跨年晚会各亮点：吴亦凡和赵丽颖甜了，窦靖童被冻傻

2018年01月03日 08:33 新浪看点
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湖南台的亮点多，江苏台也不弱，请出了吴亦凡和赵丽颖合唱。而就是这场合唱，让许多人的cp魂又开始熊熊燃烧起来了！

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　　文章原标题：跨年晚会亮点频出，吴亦凡和赵丽颖甜了，窦靖童被冻傻了

　　文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊

　　昨晚的跨年晚会大家都看了吧？各大台都使出了吃奶的劲，硝烟弥漫，战况相当激烈。

　　今天尘埃落定，战报已经出来了，湖南卫视[微博]依然占据了收视率的榜首，央视爸爸位居第二，东方卫视居然包揽了第三和第四，这波操作666啊

节目节目

　　昨晚的跨年大战，亮点还是不少的，包括吴昕自信、吴昕假唱，都上了微博热搜

热搜热搜

　　这是自信的吴昕，还是挺美的：

吴昕吴昕
吴昕吴昕
吴昕吴昕

　　被怀疑假唱的原因是和原来的音色不像，而且唱功大涨……

微博微博
吴昕吴昕

　　当然无论真唱假唱，当晚吴昕的状态非常好是真的

合影合影

　　湖南台的亮点多，江苏台也不弱，请出了吴亦凡和赵丽颖合唱。而就是这场合唱，让许多人的cp魂又开始熊熊燃烧起来了！

　　先来看看，这眼神亮了……

吴亦凡吴亦凡
吴亦凡吴亦凡
吴亦凡吴亦凡

　　如果这样的眼神是演出来的，可以算是演技巅峰了？——动图更清楚：

赵丽颖赵丽颖

　　光看这个场景，真是有点甜了

吴亦凡 赵丽颖吴亦凡 赵丽颖

　　仔细看肢体语言，还是吴亦凡主动靠过去的……

合影合影

　　还有网友眼尖地发现，赵丽颖和吴亦凡前女友小g娜长得挺像：

对比对比

　　emmm，像不像你们自己看。

　　然而当其他卫视打得如火如荼，明星主持都穿着小裙子小礼服甜蜜放闪的时候，有一个卫视堪称晚会界的泥石流，呃不，清流，来看看登台的嘉宾和主持人都穿成了什么样吧：

　　主持人的手套非常醒目……

主持人主持人

　　齐秦老师已经变成一匹来自北方的鲜艳的狼了

齐秦齐秦

　　大家都穿得非常朴实而实在，朴树老师俨然快和雪村撞脸了

撞脸撞脸
撞脸撞脸

　　所有人的鼻子都是红彤彤的，包括崔健老师

崔健崔健
冷

　　袁娅维穿着貂上来了……

穿着穿着

　　貂还不算什么，还有穿着滑雪服来的！

滑雪服滑雪服

　　最实在的还是这位，裹着军大衣，手拢在袖子里就来了

窦靖童窦靖童
窦靖童窦靖童

　　分分钟要哭了的节奏

窦靖童窦靖童
窦靖童窦靖童
窦靖童窦靖童

　　我已经控记不住我寄己了！

窦靖童窦靖童
窦靖童窦靖童
窦靖童窦靖童

　　最后她脱掉了帽子，小光头散着热气！坚持唱完马上戴上帽子跑了。

窦靖童窦靖童
窦靖童窦靖童

　　大家对此都是：“哈哈哈哈真是非常实诚的一场演出”

评论评论

　　问题来了，当天到底是多冷呢？

　　这个跨年的现场之一是在哈尔滨录的，当天的温度是这样的：

温度温度

　　台上台下抖成一片，所有人都在瑟瑟发抖

观众观众
晚会晚会

　　这真是史上最清纯最不做作的一场跨年晚会了呢23333

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 窦靖童吴亦凡赵丽颖齐秦吴昕

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