跨年晚会各亮点：吴亦凡和赵丽颖甜了，窦靖童被冻傻

湖南台的亮点多，江苏台也不弱，请出了吴亦凡和赵丽颖合唱。而就是这场合唱，让许多人的cp魂又开始熊熊燃烧起来了！

文章原标题：跨年晚会亮点频出，吴亦凡和赵丽颖甜了，窦靖童被冻傻了

文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊

昨晚的跨年晚会大家都看了吧？各大台都使出了吃奶的劲，硝烟弥漫，战况相当激烈。

今天尘埃落定，战报已经出来了，湖南卫视[微博]依然占据了收视率的榜首，央视爸爸位居第二，东方卫视居然包揽了第三和第四，这波操作666啊

节目

昨晚的跨年大战，亮点还是不少的，包括吴昕自信、吴昕假唱，都上了微博热搜

热搜

这是自信的吴昕，还是挺美的：

吴昕

吴昕

吴昕

被怀疑假唱的原因是和原来的音色不像，而且唱功大涨……

微博

吴昕

当然无论真唱假唱，当晚吴昕的状态非常好是真的

合影

湖南台的亮点多，江苏台也不弱，请出了吴亦凡和赵丽颖合唱。而就是这场合唱，让许多人的cp魂又开始熊熊燃烧起来了！

先来看看，这眼神亮了……

吴亦凡

吴亦凡

吴亦凡

如果这样的眼神是演出来的，可以算是演技巅峰了？——动图更清楚：

赵丽颖

光看这个场景，真是有点甜了

吴亦凡 赵丽颖



仔细看肢体语言，还是吴亦凡主动靠过去的……

合影

还有网友眼尖地发现，赵丽颖和吴亦凡前女友小g娜长得挺像：

对比

emmm，像不像你们自己看。

然而当其他卫视打得如火如荼，明星主持都穿着小裙子小礼服甜蜜放闪的时候，有一个卫视堪称晚会界的泥石流，呃不，清流，来看看登台的嘉宾和主持人都穿成了什么样吧：

主持人的手套非常醒目……

主持人

齐秦老师已经变成一匹来自北方的鲜艳的狼了

齐秦

大家都穿得非常朴实而实在，朴树老师俨然快和雪村撞脸了

撞脸

撞脸

所有人的鼻子都是红彤彤的，包括崔健老师

崔健

冷

袁娅维穿着貂上来了……

穿着

貂还不算什么，还有穿着滑雪服来的！

滑雪服

最实在的还是这位，裹着军大衣，手拢在袖子里就来了

窦靖童

窦靖童

分分钟要哭了的节奏

窦靖童

窦靖童

窦靖童

我已经控记不住我寄己了！

窦靖童

窦靖童

窦靖童

最后她脱掉了帽子，小光头散着热气！坚持唱完马上戴上帽子跑了。

窦靖童

窦靖童

大家对此都是：“哈哈哈哈真是非常实诚的一场演出”

评论

问题来了，当天到底是多冷呢？

这个跨年的现场之一是在哈尔滨录的，当天的温度是这样的：

温度

台上台下抖成一片，所有人都在瑟瑟发抖

观众

晚会

这真是史上最清纯最不做作的一场跨年晚会了呢23333

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