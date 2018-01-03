自嘲是“卡在缝儿上的人”的马苏坦言想结婚生孩子了

马苏坦言期望步入婚姻，有一个家庭，再生个孩子，但是到了现在这个年纪却迟迟不来，透露自己处在纠结的阶段，随后曝出金句：“我正好是卡在缝儿上！”。

新闻来源：中国青年网

马苏自嘲是“卡在缝儿上的人”

最近，“中国好闺蜜“马苏频频上线，李小璐留宿pgone家中被拍登上热搜，而马苏现身替好闺蜜解释。如今这般错综复杂、扑朔迷离的情感关系，令马苏处在了一个非常尴尬的位置，更是有吃瓜网友，搬出她曾在节目中说过的话来吐槽她：“现在可真是卡在缝儿上了！”

随着对马苏的热议，有网友扒出马苏参加了《爱的时差》，曾在节目中大谈自己对待情感的态度，评价同为节目嘉宾的奚梦瑶[微博]与宁静，一个是追求爱情的年纪，一个则是看过了许多风景的年纪。当说到自己时，马苏坦言期望步入婚姻，有一个家庭，再生个孩子，但是到了现在这个年纪却迟迟不来，透露自己处在纠结的阶段，随后曝出金句：“我正好是卡在缝儿上！”如今被网友拿来调侃，却也十分贴切。

其实，马苏的情感生活鲜少对外曝光，当年轰动一时的11年爱情长跑也早已成为过去，虽然已经到了步入婚姻的阶段，但似乎还未听说马苏有新恋情。谈及婚姻与爱情观，马苏也曾在节目中大方表示自己在处理情感方面还不够成熟，直言时刻期待新的恋情。马苏的粉丝们也表示，希望马苏不要被舆论影响，期待她在节目中遇到新的开始。

（原标题：马苏上节目称想结婚生孩子 在很纠结的阶段）

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