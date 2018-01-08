吴君如 曾因要扮丑，委屈得哭了一天

聊天中，吴君如提到自己马上就要上映的电影。女孩说，你对我们内地的观众来说，只是周星驰电影里的配角，《家有喜事》中的程大嫂。这话，刺痛了吴君如。

吴君如是典型的狮子座，喜欢争强好胜，不服输。

在导演处女作《妖铃铃》连续十几天的路演间隙，她回香港待了一晚，叫了一个女生帮她修指甲。女生来自内地，聊天中，吴君如提到自己马上就要上映的电影。女孩说，你对我们内地的观众来说，只是周星驰电影里的配角，《家有喜事》中的程大嫂。这话，刺痛了吴君如。

作为一位女演员，吴君如始终背负着年龄带来的危机感。今年已经53岁的她，能接到适合自己的角色越来越少。她特别羡慕好莱坞演员梅丽尔·斯特里普，快60岁时还能出演《妈妈咪呀》那样的电影，被两个男人追，饱有少女感，她也希望自己60岁时能如此。

然而，观众总是希望她一出场就能带来笑声。

“我看到最近有一篇文章说得蛮对的，一开始我是扮丑，已经有点惨了，但还有更惨的，就是观众爱上了我的丑，之后要一次比一次丑。”吴君如对新京报记者说。

她尝试过挣脱这种形象上的束缚，拍了各种类型电影，也凭借非喜剧类角色拿到过最佳女主角奖。但就像那个修指甲的内地女孩一样，观众对她的印象早已根深蒂固。

吴君如&陈可辛

吵架是最好的沟通方式

在吴君如眼中，陈可辛拍的电影都很浪漫，但他自己却一点都不浪漫。

拍《金鸡》时，陈可辛是监制，吴君如在片场经常被逼疯。“你的表情不感动，有没有好一点的”，陈可辛经常当着所有工作人员的面和吴君如说戏。这多少让她脸上挂不住。

这一次，吴君如首做导演，陈可辛成了冲在最前面的那个人。除了路演时，和演员们一起穿着黄色的道士袍，戴夸张的假发卖力宣传，“他让我很感动的一点是，并没有因为我们之间特殊的亲人关系，就放松一个监制对导演的要求。反而因为我是吴君如，对我的期待和要求会更高。”

不过，这种夫妻形式的合作，自然也少不了一些矛盾和争吵。两人吵得最凶的一次是在片场的厕所里。电影中有一场吴君如“尸变”的戏，她从开机就一直拖，拖到快关机还没拍，二人便因此事吵起来。在陈可辛看来，“这场戏对吴君如很重要，但拍起来也很困难，编剧、道具都帮不到你，完全是独角戏，躲避是没有用的。”但吴君如却一直没准备好，两人就一直吵，等从厕所出来，片场外的工作人员早都没影儿了。

不过，两个人都认为，吵架是很好的沟通方式。

A 出道

艺员班最闹的一个，演了曾柔

“中学的时候不喜欢念书嘛，成绩也不好。爸妈觉得我性格好，不如去当演员。那个时候也就十几岁，也没想那么多，就去试试喽。”1983年，吴君如考入无线电视艺员训练班，成为第12期学员，与刘青云、曾华倩、刘嘉玲、蓝洁瑛等人成了同学。

那时的吴君如，对于自己日后的表演风格并没有一个明确的定位，“对我来说，其实最重要的不是定位不定位，而是抓住每一个机会。”

在1984年TVB版的《鹿鼎记》中，吴君如被选中饰演曾柔一角。接到这个角色后，她买来小说翻来覆去地看，但始终没有找到角色与自己性格的相似之处，“曾柔是韦小宝七个老婆里最温柔的一个，而我却是班里最闹的一个”，吴君如很纳闷，为什么会选她来演这么一个玉女。为了演出曾柔的婉约之气，她刻意把声音变得很温柔，但这种“假装”的表演让她觉得很生硬。

此后参加慈善活动，吴君如与七位女演员们一同表演节目，被某综艺节目的监制发掘，把她调到了节目组。不过，节目中的她需要经常把脸涂黑扮女佣，还要表演功夫。为此，吴君如哭了一整天，因为不仅没有机会当女主角了，就连“假装”表演的机会都没有了。

B 扮丑

花季少女演挖鼻孔，偷偷掉泪

或许是在综艺节目中太豁得出去，一年后，就有人找到吴君如拍电影。

“刚开始拿到的角色，都是很小的，翻三页剧本只有一句台词那种，但我要做的就是把那唯一一句台词，表演好。所以每次到我这里说台词，导演都觉得蛮有意思的。然后一点点从龙套变成配角，再变成重要配角”。

契机发生在1988年。当年，吴君如参演了钱升玮导演的动作喜剧片《霸王花》，她饰演的“霸王花”安妮性格豪爽，并凭借该角色获得第8届香港电影金像奖最佳新演员提名，打开了她的喜剧表演之路。

之后的几年时间里，越来越多的喜剧片找上门来，并且大都是那种扮丑的角色。刚开始接这种自毁形象的作品时，吴君如也经历过心理挣扎期，“那时候怎么也算是花季少女，喜欢美美的。我记得有次要我表演挖鼻孔的情节，心里其实还蛮难接受的，好像还偷偷掉了眼泪。但那时候想法比较单纯，因为没人知道我是谁，nobody嘛，给我一个角色和机会就演呗，也无所谓啦。”

作为一名“谐星”，吴君如觉得也不是什么见不得人的事，但有时候面对家人还是有点尴尬。1988年，电影《最佳损友闯情关》首映，吴君如带爸妈出席，看到女儿在电影里挖鼻孔时，父母也是大吃一惊，还怎么好意思叫别的亲戚朋友来捧场呢。

但吴君如对于之前的那段扮丑经历并不后悔，因为她很清楚自己在女演员中论身材美貌都没有竞争力，只能独辟蹊径，杀出一条血路。

C 转型

停工两年，不靠搞笑拿下大奖

与王晶、周星驰等合作了多部喜剧片之后，吴君如被打上了“大笑姑婆”的标签，也被更多的观众熟知。然而，她的角色也在无形中被定了型，“中间有一段时间，我特别不想演那种夸张喜剧，就是想证明吴君如不是只会演‘大笑姑婆’”。

她开始减肥，剪短了头发，还出了张唱片。1994年到1996年期间，她停了两年没有拍戏，发誓一定要打破在观众心目中的固有印象。1996年，吴君如自筹资金找人拍了一部剧情片《四面夏娃》，她一人分饰四个不同角色，并因此而提名第16届香港电影金像奖最佳女主角。

1998年，吴君如主演了电影《古惑仔情义篇之洪兴十三妹》，片中，其饰演的十三妹，以一种含蓄内敛的表演方式惊艳了金像奖评委，从而获得了她人生中第一个金像奖最佳女主角奖。

四年后，她凭借在电影《金鸡》中演绎的生活辛酸又内含香港精神的妓女形象，拿到第40届金马奖最佳女主角奖。

不管是之前出演的喜剧，还是之后转型的其他类型作品，吴君如所演绎的角色都逃不开“草根人物”，“我本身也是出生草根，虽然没有那么草根，但也是没什么钱的那种，所以会让人有一些代入感吧”。

采写/新京报记者 滕朝 实习生 夏秋子

艺人供图

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