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黄子韬晒长发飘飘的狐妖美人照自曝找到真爱

2018年01月08日 15:16 中国网
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1月7日，黄子韬文公开“恋情”，表示想要公开一件对他来说很幸福的事情，看到配图终于明白，原来黄子韬指的就是他自己。

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黄子韬黄子韬

　　中国网娱乐1月8日讯 1月7日，黄子韬文公开“恋情”，表示想要公开一件对他来说很幸福的事情：“24年我终于找到了她，每天陪在我身边我却不知道，今天我终于发现了我的真爱！”并且献上了甜言蜜语：“这辈子只爱你一个人，我们永远不会分开！”就在粉丝们疑惑究竟是谁有如此大的魅力时，看到黄子韬的“女友”配图终于明白，原来黄子韬指的就是他自己。在配图中，黄子韬用自己的脸合成成一位长发飘飘的狐妖美人，并表示：“我只想大家能笑一笑，别误以为真啊！”

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标签: 黄子韬狐妖长发美人真爱

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