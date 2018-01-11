女星脸上梨涡谁最美？杨采钰第九，49岁的她排第一

玲的喜剧功力一直会让人忽略她的长相，贾玲也是有梨涡的人啊。贾玲的梨涡很深，笑起来特别喜气，也许这对梨涡是她成为一个成功的女搞笑艺人要素之一吧。

文章原标题：女星脸上梨涡谁最美？杨采钰第九，佟丽娅第二，49岁的她排第一！

文章来源微信公众号： 代军哥哥

梨涡给人一种甜美清纯的感觉，笑起来特别的可爱。在娱乐圈，不管男明星还是女明星，有一对漂亮的梨涡绝对是加分的利器。今天小编要给大家盘点一下那些有梨涡的女明星，看看谁最美？

许晴

1、 许晴

虽然性格颇有争议，但49岁的许晴这个不老女神的颜绝对是无可挑剔。这无疑要归功于许晴那对完美的梨涡！许晴的梨涡让她显得更加高贵优雅。

佟丽娅

2、 佟丽娅

佟丽娅是典型的有梨涡的美女，但是不同于许晴的大气优雅，佟丽娅的梨涡更多给人一种内敛含蓄的感觉。据说佟丽娅的儿子也有梨涡，看来好的基因很重要。

黎姿

3、 黎姿

黎姿的颜在网友中一直被捧的很高，只要提到美女没有人会忘记黎姿。黎姿的梨涡让她显的非常的甜美，和她的五官简直是完美的组合。

钟楚红

4、 钟楚红

钟楚红的长相给人一种很舒服的感觉，一直走风情路线的红姑一笑起来有两个小小的梨涡，让她显得特别的甜美清纯。

陈妍希

5、 陈妍希

小编还记得当初看《那些年》时被陈妍希惊艳到的感觉。陈妍希不算是大美女，但绝对是无数男生会喜欢的类型。娃娃脸再配上两个梨涡，让人觉得舒服又没有距离感。

唐艺昕

6、 唐艺昕

唐艺昕的长相十分的甜美，尤其是笑起来的时候，露出浅浅的梨涡，很有调皮机灵的感觉，非常的灵动。

李金铭

7、 李金铭

《爱情公寓》里古灵精怪的美嘉给人印象深刻，李金铭在扮演这个神经大条的角色时毫无压力，非常和谐。这无疑要归功于她的梨涡，甚至都为她的演技加分不少。

马雅舒

8、 马雅舒

以前有网友说曾在餐厅偶遇过马雅舒，真的是特别漂亮，比在电视上好看的多。马雅舒在再婚后就很少出现在公众面前，上次参加《妈妈是超人》节目，她风采依旧不减当年。

杨采钰

9、 杨采钰

通过《芳华》走红的杨采钰现在又因为和刘亦菲干爹陈金飞忘年恋而备受争议。本来她作为冯女郎可以大大方方走红下去的，可却偏偏选择了靠男人，难道是真爱？

贾玲

10、 贾玲

贾玲的喜剧功力一直会让人忽略她的长相，贾玲也是有梨涡的人啊。贾玲的梨涡很深，笑起来特别喜气，也许这对梨涡是她成为一个成功的女搞笑艺人要素之一吧。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）